Почему половина владельцев электромобилей хочет вернуться к ДВС

Согласно опросу, 46% владельцев электромобилей в Америке намерены вернуться к автомобилям с двигателем внутреннего сгорания. Эту конкретную статистику из последнего опроса McKinsey & Company Mobility Consumer Pulse цитировали повсеместно как пример того, насколько проблемным является переход на электромобили.

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Результаты на самом деле не однозначны. Ведь люди, которые купили электромобиль, обычно имеют в семье и авто с традиционным двигателем, часто не одно. Подавляющее большинство пользователей понимает, что электрические машины имеют значительно более узкое назначение, и не всегда могут заменить авто с ДВС.

Реальность гораздо сложнее и с нюансами, сказал один из авторов исследования InsideEVs. Автор говорит, что эти данные доказывают то, что автопроизводителям, дилерам и компаниям, которые занимаются зарядными машинами, нужно сделать гораздо больше, если они хотят сохранить электрический импульс.

"Важно не останавливаться на этом заголовке", - сказал Филипп Кампшофф, руководитель Центра мобильности будущего McKinsey в Америке. Тем не менее, "когда я смотрю на данные, я думаю, что это четкий сигнал предупреждения о том, что нам нужно быстро решить эти проблемы", - сказал он.

Кто возвращается к традиционным авто?

Исследование McKinsey включало ряд захватывающих данных о том, что люди думают о функциях автономного вождения, хотели бы они приобрести автомобили в Китае, или чего они хотят от функций подключенного программного обеспечения.

Но вопрос о том, стремятся ли владельцы электромобилей вернуться к транспортным средствам с ДВС, то есть полностью заменить их, получил больше всего внимания. "Мы получили массу входящих запросов, чтобы поговорить об этом", - сказал Филипп Кампшофф.

Около 29% респондентов во всем мире сказали, что в следующий раз они не будут пользоваться электричеством. Все эти владельцы указали на знакомые проблемные моменты современных электромобилей: проблемы с поиском рабочих общественных зарядных устройств, невозможность заряжать дома по любой причине и общее беспокойство запасом хода.

Кампшофф сказал, что опрос прошли примерно до 36 000 человек в 15 странах и оно проводилось в течение последних нескольких месяцев, то есть запрос включал много новых владельцев электромобилей после рекордного года глобальных продаж.

В США, по его словам, это около 4000 респондентов. Другими словами, только 1840 человек сказали, что в следующий раз, вероятно, откажутся от вождения на электротяге. Это немного, учитывая, что только в 2023 году в США было зарегистрировано около 1,4 миллиона новых электромобилей. Однако точно неизвестно какое количество из всех этих владельцев могут быть довольны или не удовлетворены своими покупками.

Настроения против электромобилей среди некоторых водителей говорят о том, что не все с ними так гладко, как того бы хотелось производителям электричек. И решение этих проблем будет решающим для более широкого внедрения электромобилей, сказал Кампсхофф.

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Опрошенные новые владельцы все чаще отходят от профиля, который давно определял жизнь электромобилей: люди с высоким доходом или состоятельные, вероятно, владельцы частных домов – раньше это были типичные покупатели Tesla. Зато сейчас они покупают у других брендов по более доступным ценам, часто соблазняясь агрессивными соглашениями о лизинге и финансировании электромобилей.

Но это также означает, что они живут без прочной и надежной сети быстрой зарядки Tesla (по крайней мере, пока она не станет открытой для всех водителей); могут проживать в квартирах без легкого доступа к зарядке; и они менее готовы мириться с теми головными болями, связанными с электромобилями, которые спокойно восприняли многие первые пользователи. А в последние годы переход на электрический автомобиль может означать потерю огромной части стоимости вашего автомобиля при перепродаже, что, по словам Кампшоффа, является серьезным препятствием для баатьх нынешних владельцев.

По его словам, интересно, что многие респонденты опроса в США, которые указали, что в следующий раз могли бы отказаться от электромобилей, были моложе - примерно 36 лет. А у многих еще и молодые семьи. По его словам, именно они больше других почувствовали боль из-за неразвитой зарядной сети, и очень быстрой потери стоимости электричек.

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"Представьте, что в машине есть маленькие дети, и вам приходится полчаса ездить в объезд, чтобы найти быстрое зарядное устройство, а оно не работает", - сказал Кампсхофф. "Разочарование обостряется".

Действительно, это очень распространенная ситуация для водителей электромобилей, независимо от того, они с детьми или нет. Кроме того, зарядка дома остается трудной, если вы арендуете или живете в жилом комплексе. И хотя инфраструктура быстрой зарядки постоянного тока в Америке за последние годы значительно улучшилась, она все еще далека от полного удовлетворения потребностей.

"Мы все больше и больше переходим к поколению покупателей, которые во многом полагаются на общественную зарядную инфраструктуру", - сказал Кампсхофф. "Они, видимо, пользуются своим электромобилем очень подобно тому, как пользовались автомобилем раньше, просто заходя на общественную инфраструктуру. Раньше вы шли на заправку, а теперь вам нужно использовать зарядное устройство. Но теперь они имеют больше проблем".