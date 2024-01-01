Назван ТОП-10 электромобилей на украинском рынке в динамике продаж

Сегмент электромобилей - самый молодой из всех на украинском авторынке. Специалисты Института исследований авторынка, опираясь на статистику первых регистраций электромобилей, определили десять самых популярных марок за прошедшие годы, которые пополняли наш автопарк.

Сейчас в Украинском автопарке более 112 тысяч транспортных средств сегмента BEV (Battery Electric Vehicle), из них около 110 тысяч – легковые. Это немало: например, в Польше (по состоянию на конец июня 2024, согласно данным агентства SAMAR) насчитывалось 68,6 тыс. электромобилей в целом, из чего 62 тыс. легковые. Поэтому украинский парк электромобилей почти вдвое больше польского!

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Вспомним, с какой интенсивностью пополнялся этот парк. На следующей диаграмме видно, что первые заметные процессы начали происходить 10 лет назад, с 2014-го. На самом деле первые единичные регистрации электромобилей бывали и раньше, но, для примера, в 2013 прибыло аж 10 электромобилей, что явно малое количество для аналитики в пределах немалой страны.

Пополнение украинского автопарка легковыми электромобилями

Следующий вывод из диаграммы - продажи новых электрических авто сильно отставали от рынка подержанных. Первая едва заметная активность в этом подсегменте появилась в 2019-2021 годах, а уже более-менее существенный объем новых был продан в 2023 году. Также подает надежды и текущий, 2024 год, данные которого изображены по итогам первого полугодия.

Важно отметить, что продажи новых электромобилей не тождественны статистической активности официальных дилеров - в этом статусе первую регистрацию проходили немало авто марки Tesla, представительство которой отсутствует в Украине. Также есть часть электроавто китайского производства, привезенная независимыми импортерами без участия "официалов". По этой причине аналитиками ИДА было принято решение дальше считать пополнение автопарка, суммируя первые регистрации новых и подержанных электромобилей.

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Теперь о марках: прежде всего стоит учесть, что 10 лет назад цены на электромобили были в разы выше, чем сейчас, кроме того, за некоторыми моделями были очереди, со временем ожидания от нескольких месяцев до даже лет. В дополнение выбор вариантов был значительно скупее, чем сегодня.

Первенство в этом зачете на украинском авторынке длительное время удерживал Nissan, фактически благодаря одной "народной" модели - Leaf. Приемлемая цена, достаточное пространство в салоне, небольшой, и все же достаточный для большинства запас хода сделали эту модель самой массовой на украинском авторынке и, соответственно, в парке электромобилей. Сейчас на украинских дорогах почти четверть всех электромобилей - это именно Nissan Leaf, таких насчитывается 25,3 тысячи (при суммарном размере парка несколько больше 100 тыс).

Однако дальше лидерство захватил Volkswagen, благодаря конкуренту "Лифа" - e-Golf, цены на который в Европе снизились до приемлемого украинскому покупателю уровня, а также благодаря еще одной, уже не бюджетной модели - кроссоверу ID.4 Crozz, китайского производства.

В конце, в 2024 (напомним - по итогам первого полугодия) первенство достается Tesla. Инновационные электромобили премиум-класса ежегодно становились все доступнее, а вместе с лучшими характеристиками по мощности, запаса хода и оснащения позволили этой марке стать № 1 в Украине. Жаль, что до сих пор в Украине нет ни одного зарядного устройства Supercharger, а также отсутствуют официальные СТО и представительство марки.

Топ-10 марок электроавто, 2015-2024 гг.

В начале электромобилизации, или лучше сказать "электрификации автопарка", в тройку лидеров также попадали Ford (благодаря Focus Electric) и BMW, по сути с единственным в то время вариантом i3. Который на момент выхода на рынок выглядел таким, опережающим свое время, а сейчас так, будто то время где-то незаметно прошло.

Совсем исчезла марка BIO Auto, о которой стоит вспомнить хотя бы потому, что эти китайские электрические авто начали продавать в Украине значительно раньше, чем автомобильному сообществу стало известно о Tesla и Илоне Маске - еще в конце 90-х годов прошлого века. Однако закрепиться на рынке этой марке не удалось - ее вытеснили более технологичные конкуренты.

Интересно отслеживается тенденция относительно премиальных марок, а именно как растет их присутствие (позиция в Топ-10) со временем, то есть синхронно с тем, как продукция становится доступной. Прежде всего это касается Audi, и уже не раз упомянутой Tesla. И обратно пропорционально упала популярность одного из самых доступных в то время вариантов - микрокара Smart ED.

Постепенно росла популярность Hyundai, параллельно с расширением модельного ряда - Ioniq, Kona, впоследствии Ioniq 5. Уверенным "середняком" держится Renault, в свое время благодаря уже почти забытому Fluens Z.E., далее - городскому ZOE.

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Рынок электромобилей - итоги июня

Еще из интересного - появление в 2024 году на 10 позиции Jaguar, при том, что под этой маркой выпускается только один электрический кроссовер I-Pace, однако его цена на "вторичке" сейчас такая (от $22...25 тыс.) что позволило ему попасть в эти выдержки украинского масс-маркета "электричек". Здесь же стоит вспомнить о BYD - одного из крупнейших мировых производителей электромобилей, правда, пока не слишком распространен у нас. Но, 10 место в прошлом году, 7 сейчас, и кто знает, где окажется эта "чисто-китайская" марка в последующие годы. Возможно, в этой таблице она будет и не одна, ведь значительную часть парка Honda и Volkswagen составляют тоже китайские авто, произведенные для тамошнего рынка.

Количественный разрыв между участниками приведенного Топ-10 для текущего года такой, что не обещает значительных перестановок в следующих периодах. Однако если таковые произойдут - мы непременно об этом сообщим в следующих обзорах рынка электромобилей в Украине.