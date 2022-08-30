Ученые считают, что эта технология будет доступна уже через 5 лет.

За последнее десятилетие электромобили получили значительно больший запас хода, чем первые экземпляры. Впрочем, зарядка электромобиля во время долгой поездки занимает все больше времени, чем заливка бензина в бак автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Эта характеристика отпугивает многих владельцев традиционных автомобилей от электромобилей. Но если время зарядки уменьшится, армия поклонников экологически чистых машин вырастет существенно.

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Впрочем, эксперты уверены, что следующее поколение электромобилей сможет заряжаться до 90 процентов всего за 10 минут.

В настоящее время существует проблема: если литий-ионные батареи современных электромобилей заряжать слишком быстро, они могут быстро выйти из строя, уменьшив срок службы батареи и требуя дорогостоящей замены. Но группа исследователей использовала методы машинного обучения, чтобы исследовать, как батареи стареют при зарядке на высокой скорости, и использовала эту информацию, чтобы безопасно увеличить время зарядки.

Изучив результаты с 30 000 точек данных, они создали протокол зарядки, который сделает возможным сверхбыструю зарядку без повреждения батареи. Недостатком является то, что технология станет общедоступной примерно через 5 лет, сообщает The Washington Post.

Производство аккумуляторов, которые можно заряжать быстрее, не только поможет сократить время поездки для путешественников между отдаленными городами. Это также сделает электромобили более дешевыми и эффективными. Дешевле, поскольку производители автомобилей смогут предлагать транспортные средства с аккумуляторами меньшего размера, поскольку уменьшение запаса хода будет компенсировано возможностью более быстрой зарядки.

Это поможет водителям, которым не нужно регулярно преодолевать большие расстояния, перейти на электричество. А поскольку увеличение массы электромобиля происходит из-за батареи, уменьшение размера ее также уменьшает снаряженный вес, то есть двигателю нужно потреблять меньше энергии, чтобы двигаться по дороге.