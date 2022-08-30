Науковці вважають, що ця технологія буде доступна вже за 5 років.

За останнє десятиліття електромобілі отримали суттєво більший запас ходу, ніж перші екземпляри. Втім, зарядка електромобіля під час довгої поїздки все займає більше часу, ніж заливання бензину в бак автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння.

Ця характеристика відлякує багатьох власників традиційних авто від електромобілів. Але якщо час зарядки зменшиться, армія прихильників екологічно чистих машин зросте суттєво.

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Втім, експерти впевнені, що наступне покоління електромобілів зможе заряджатися до 90 відсотків всього за 10 хвилин.

Наразі існую проблема: якщо літій-іонні батареї сучасних електромобілів заряджати надто швидко, вони можуть швидко вийти з ладу, зменшивши термін служби батареї та вимагаючи дорогої заміни. Але група дослідників використала методи машинного навчання, щоб дослідити, як батареї старіють під час заряджання на високій швидкості, і використала цю інформацію, щоб безпечно збільшити час заряджання.

Вивчивши результати з 30 000 точок даних, вони створили протокол зарядки, який зробить можливим надшвидку зарядку без пошкодження самої батареї. Недоліком є ​​те, що технологія стане загальнодоступною приблизно через 5 років, повідомляє The Washington Post.

Виробництво акумуляторів, які можна заряджати швидше, не тільки допоможе скоротити час подорожі для мандрівників між віддаленими містами. Це також зробить електромобілі дешевшими та ефективнішими. Дешевше, оскільки виробники автомобілів потенційно зможуть пропонувати транспортні засоби з акумуляторами меншого розміру, оскільки зменшення запасу ходу буде компенсовано можливістю швидшої зарядки.

Це допоможе водіям, яким не потрібно регулярно долати великі відстані, перейти на електрику. А оскільки збільшення маси електромобіля стається через батареї, зменшення розміру їх також зменшує споряджену вагу, тобто двигуну потрібно споживати менше енергії, щоб рухатися дорогою.