Школьный курс геометрии учит нескольким постоянным правилам в соотношении квадрата и описанного вокруг него круга, однако водитель грузовика, похоже, думал, что эти знания никогда не пригодятся ему в реальной жизни.

И прогадал. Садись, двойка!

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Из трех ключевых правил о квадрате, вписанном в круг, водителю могло бы помочь то, что говорит: "радиус окружности, описанной вокруг квадрата, равна половине диагонали".

Тоннель округлой формы имеет лучшую структурную прочность за счет свода, однако он не очень хорошо подходит для проезда грузовика с квадратными формами кузова. В этом смог убедиться на собственном горьком опыте водитель, который попытался проехать через такой тоннель в городке Лейк-Форест, штат Калифорния.

Под железнодорожной линией или другой автодорогой проложены два туннеля для движения в обоих направлениях, поскольку на один большой, похоже, не хватило высоты насыпи. Как видно на видео, на въезде в тоннель висит желтый знак, который предупреждает водителей о максимальной высоте проезда, хотя там ничего не значится о максимальной ширине машины в верхней точке.