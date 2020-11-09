Шкілький курс геометрії вчить кільком сталим правилам у співвідношенні квадрата та описаного довкола нього кола, однак водій вантажівки, схоже, гадав, що ці знання ніколи не знадобляться йому в реальному житті.

І прогадав. Сідай, двійка!

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З трьох ключових правил про квадрат, вписаний у коло, водію могло б допомогти те, що говорить: “радіус кола, описаного навколо квадрата, дорівнює половині діагоналі”.

Тунель округлої форми має кращу структурну міцність за рахунок склепіння, однак він не дуже добре підходить для проїзду вантажівки з квадратними формами кузову. У цьому зміг переконатись на власному гіркому досвіді водій, що спробував проїхати такий тунель у містечку Лейк-Форесті, штат Каліфорнія.

Під залізничною лінією чи іншою автодорогою прокладено два тунелі для руху в обох напрямках, оскільки на один великий, схоже, не вистачило висоти насипу. Як можна побачити на відео, на в’їзді в тунель висить жовтий знак, який попереджає водіїв про максимальну висоту проїзду, хоч там нічого не значиться про максимальну ширину машини у верхній точці.