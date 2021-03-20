Вопрос вопросов в каждую смену сезона – когда надо переобувать автомобиль в соответствующую резину? И каждый год однозначного ответа нет. Но мы подскажем, как угадать этот день.

Казалось бы, главный критерий автомобилистам давно известен: при температуре +7...+8оС зимнюю резину надо менять на летнюю. Но если бы градусник за бортом менял свои показания настолько четко, без дневного солнца, утренних колебаний и ночных откатов назад в зиму!

Если толстый слой инея покрывает машину каждое утро, со сменой резины на летнюю лучше не спешить

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Однако, современные шины – как летние, так и зимние – несколько перекрывают соседний сезон по своим качествам и позволяют владельцу уверенно чувствовать себя в такое себе межсезонье. Благодаря этому стало возможным избежать скопления автомобилей на пунктах шиномонтажа и потери времени в очередях. Ведь нет необходимости переобуваться всем машинам в один день, когда наступит откровенная жара – это можно сделать несколько заранее.

Зимняя шина – независимо от наличия шипов – на теплом асфальте не только плохо держит машину, но и ускоренно изнашивается

Итак, менять зимние шины на летние можно:

Если днем ​​и утром температура превышает + 7 о С, причем не только на солнце, но и в тени, и не в течение всего часа-двух, а всего светового дня;

Если вы не пользуетесь машиной ночью, особенно под утро, когда из-за минусовой температуры на дороге может замерзать влага;

Если в вашем районе нет дорог со сложным рельефом, холмов, тенистого леса, и других отрезков, где на асфальте может оставаться снег и образовываться лед;

Если вы не склонны к нервной езде, всегда управляете машиной аккуратно, без резких маневров.

Если прогноз погоды не сулит циклонов с падением температуры до уровня +5оС или ниже – поскольку на отдельных локациях этот "плюс" по Цельсию может неожиданно превратиться в "минус".

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Подобные сюрпризы даже при нынешнем украинском климате могут случаться и в марте, поэтому перед переходом на летнюю резину надо сверяться с прогнозом погоды

Рекомендация Авто24

Прежде чем отправиться на шиномонтаж, следует извлечь из хранилища вашу летнюю резину и осмотреть ее. Хорошо бы померить глубину протектора (по украинским ПДД минимальная глубина – 1,6 мм), а также важно убедиться, что на боковинах нет порезов и пробоин, а в протекторе – гвоздей. Если будут найдены предметы, застрявшие в протекторе, лучше их не извлекать самостоятельно, а показать профессионалам, которые прокомментируют степень их угрозы для безопасности. Да, конечно, всю эту инспекцию могут сделать и мастера шиномонтажа непосредственно во время переобувания. Но если они вдруг обнаружат серьезную проблему с колесом, вам придется прервать процесс переобувания, покидать очередь и отвлекаться на ремонт шины или покупку новой.

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