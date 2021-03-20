Питання питань кожної зміни сезону – коли вже треба перевзувати автомобіль у відповідну гуму? І кожного року однозначної відповіді немає. Але ми підкажемо, як вгадати цей день.

Здавалося б, головний критерій автомобілістам давно відомий: за температури + 7...+ 8 0С зимову гуму треба міняти на літню. Але якби ж то градусник за бортом змінював свої показання настільки чітко, без денного сонця, ранкових коливань і нічних відкатів назад у зиму!

Якщо товстий шар інію вкриває машину щоранку, із зміною гуми на літню краще не поспішати

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Однак, сучасні шини – як літні, так і зимові – дещо перекривають сусідній сезон за своїми якостями і дозволяють власникові впевнено почуватися в таке собі міжсезоння. Завдяки цьому стало можливим уникнути скупчення автомобілів на пунктах шиномонтажу і втрати часу у чергах. Адже немає потреби перевзуватися всім машинам в один день, коли настане відверта спека – це можна зробити дещо заздалегідь.

Зимова шина – незалежно від наявності шипів – на теплому асфальті не лише погано тримає машину, а й прискорено зношується

Отже, міняти зимові шини на літні можна:

Якщо вдень та вранці температура перевищує +7 С, причому не лише на сонці, але й у тіні, і не протягом лише години-двох, а усього світлового дня;

Якщо ви не користуєтеся машиною вночі, а особливо під ранок, коли через мінусову температуру на дорозі може замерзати волога;

Якщо у вашому районі немає доріг із складним рельєфом, пагорбів, тінистого лісу, та інших відрізків, де на асфальті може залишатися сніг та утворюватися лід;

Якщо ви не схильні до нервової їзди, завжди керуєте машиною акуратно, без різких маневрів.

Якщо прогноз погоди не обіцяє циклонів із падінням температури до рівня +5 С або нижче – оскільки на окремих локаціях цей “плюс” за Цельсієм може несподівано перетворитися на “мінус”.

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Подібні сюрпризи навіть за нинішнього українського клімату можуть траплятися і у березні, тому перед переходом на літню гуму треба звірятися із прогнозом погоди

Рекомендація Авто24

Перш ніж відправитися на шиномонтаж, варто витягти зі схованки вашу літню гуму і обдивитися її. Добре було б поміряти глибину протектора (за українськими ПДР мінімальна глибина – 1,6 мм), а також важливо переконатися, що на боковинах немає порізів та пробоїн, а в протекторі – цвяхів. Якщо буде знайдено предмети, що застрягли в протекторі, краще їх не витягувати самотужки, а показати професіоналам, які прокоментують ступінь їхньої загрози для безпеки. Так, звісно, всю цю інспекцію можуть зробити і майстри шиномонтажу безпосередньо під час перевзування. Але якщо вони раптом виявлять серйозну проблему з колесом, вам доведеться перервати процес перевзування, покидати чергу і відволікатися на ремонт шини або покупку нової.

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