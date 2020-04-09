Гражданин имеет полное право "снимать" действия и служебное удостоверение полицейских.

Иногда полицейские запрещают проводить видеофиксацию их действий на месте остановки, а особенно часто не позволяют снимать их служебное удостоверение. При этом ссылаются на нормы Конституции.

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Однако, конституция запрещает вмешательство в личную и семейную жизнь человека и сбор конфиденциальной информации о нем без его согласия. А публичное исполнение служебных обязанностей не является личной и семейной жизнью.

При этом, законом "об информации" предусмотрено, что конфиденциальной является информация о физическом лице, а также информация, доступ к которой ограничен физическим или юридическим лицом, кроме субъектов властных полномочий. К тому же не принадлежат к информации с ограниченным доступом сведения о незаконных действиях органов государственной власти, их должностных и служебных лиц.

Итак, информация о субъектах властных полномочий, которыми являются полицейские, не является конфиденциальной, а значит является открытой.

Поэтому, на месте остановки водителю не запрещено "снимать" на телефон как действия полицейского, так и его служебное удостоверение. Наоборот, фото-, видео съемка на месте может стать в дальнейшем единственным доказательством незаконных действий инспектора.

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Обязательно нужно проводить съемку в случае проведения "поверхностной проверки", ведь полицейские очень часто превышают полномочия и самостоятельно залезают в автомобиль, открывают "бардачек", поднимают ковер, и тому подобное. К тому же нужно помнить, что истории вроде "полкило конопли завернуты в газету "Сельская жизнь"" случаются не только в кино.