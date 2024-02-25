Для нормального и длительного функционирования современного автомобиля нужно вовремя и качественно его обслуживать. Обычно все необходимые процедуры и периодичность их выполнения указаны в сервисной книге.

Современные автомобили можно считать как шедевром инженерной мысли, так и проявлением всемирного заговора тех самых инженеров, которые намеренно сократили их ресурс. Можно ли этому что-то противопоставить и заставить современный автомобиль жить долго? Можно! Но для этого надо знать все и следить за всем, о чем пойдет речь ниже.

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Технические жидкости

Бензин. В баке он теряет свойства в течение года. Кроме того, на его сохранность влияет конденсат. Появлению воды в баке способствуют высокая влажность воздуха, гигроскопичность некоторых компонентов бензина, некачественное топливо, а также неаккуратность при заправке машины.

Дизель. В баке автомобиля он сохраняет свои свойства примерно шесть месяцев, если температура на улице превышает +25°C, а при более низких температурах – до года. Примерно раз в полгода нужна сезонная смена топлива. Она способствует еще и тому, чтобы зимой в баке не оказалось старое летнее топливо, замерзающее даже при небольшом морозе.

Большинство жидкостей можно проверить открыв капот

Стекломоечные жидкости. Нужна сезонная смена в соответствии с температурой на улице. В самой жидкости особо портиться нечему, однако зимой летняя омывайка потеряет текучесть и замерзнет. А зимняя жидкость летом испортит путешествие резким запахом, если она сделана на основе изопропилового спирта.

Моторные масла. Для масла, залитого в двигатель, живучесть составляет примерно год, даже если ездить очень мало. В запечатанной канистре – до 5 лет: в ней окисление идет гораздо медленнее.

Трансмиссионные жидкости. При небольших пробегах ориентировочные сроки эффективной службы следующие: МКП – примерно 8 лет, АКП – 5-7 лет.

Тормозные жидкости. Нужно менять раз в 2-3 года, в том числе при небольших и средних пробегах – здесь заводские рекомендации о периодичности замены точно оправданы, поскольку "тормоза" насыщается влагой, даже когда автомобиль никуда не едет.

Охлаждающие жидкости. Конвейерные жидкости известных производителей служат примерно до 10 лет. В дальнейшем их рекомендуется заменять примерно раз в 3-4 года.

Жидкости для усилителей руля. Живучесть – примерно 5-7 лет или 120-150 тысяч километров.

Масло для кондиционирования. Рекомендуется заменить каждую заправку кондиционера.

Другие расходники

Фильтры. Салонный – замена каждый год, чтобы не накапливались бактерии. Воздушный заменяем по пробегу (обычно не чаще чем каждые 15 тысяч км) – он спокойно выдерживает длительные простои. С масляным фильтром все просто: обязательна его замена вместе с маслом. Топливный фильтр – самый живучий, многие производители не включают его замену в регламент (но не на дизелях). Многое зависит от качества бензина – точно фильтр стоит поменять, если вы купили старую машину, которую неизвестно где и чем заправляли.

Стеклоочистители. Желательна замена хотя бы раз в год, например, одновременно с регулярным ТО. В противном случае даже дорогие щетки не обеспечат вам приемлемого осмотра.

Интервалы замены большинства расходников указаны в сервисной книге

Свечи зажигания. Ресурс никак не связан с возрастом. Замена только по пробегу – от 30 до 60 и более тысяч километров. Если мотор "шепчет", от предложений сервисменов заменять свечи при любом визите на СТО следует вежливо отказываться.

Ремни. В приводе ГРМ необходима замена ремней согласно инструкции, а при небольших пробегах – не реже чем раз в 5 лет: резина стареет даже когда не работает. Рекомендуем заменять приводные ремни по реальному состоянию.

Шины

Шины – также расходный материал. На самом деле их практически никогда не заменяют по возрасту, хотя производители обычно не гарантируют службы дольше 5 лет. В среднем так и есть: обычные шины сохраняют заводские характеристики примерно столько, а лучшие брендовые образцы – до 10 лет.

Резинотехнические изделия

Тормозные шланги. Служат примерно 10 лет при условии тщательного осмотра при каждой возможности. При малейших подозрениях (микротрещины, течи, потертости и т.д.) – менять немедленно.

Сайлентблоки. На практике такие детали не могут развалиться на куски, мгновенно лишив машину управляемости. Поэтому их замену можно проводить в соответствии с реальным состоянием.

Детали подвески меняют по мере выхода их из строя

Шаровые опоры, рулевые наконечники. Первым делом обычно страдает пыльник, поэтому рекомендуем контроль реального состояния и замену по его итогам.

Шланги системы охлаждения. Срок службы – примерно 10 лет.

Электрика

АКБ. Формально говоря, если вашей батарее более пяти лет, то служить дольше она не обязана. Хотя, конечно, известны примеры того, как батареи отходили и более длительные сроки. Но это стоит воспринимать как подарок судьбы.

Качественный аккумулятор может прослужить около пяти лет

Стартер и генератор – служат очень долго, однако их здоровье подрывают влажный климат, а также частые поездки по дорогам, посыпанных зимними реагентами. Что касается моторчиков печки и вентилятора радиатора, то их ресурс сокращает неправильная мойка с попаданием воды в электродвигатели.