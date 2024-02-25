Для нормального та довготривалого функціонування сучасного автомобіля потрібно вчасно та якісно його обслуговувати. Зазвичай усі необхідні процедури та періодичність їх виконання вказані у сервісній книзі.

Сучасні автомобілі можна вважати як шедевром інженерної думки, так і проявом всесвітньої змови тих самих інженерів, які навмисно скоротили їхній ресурс. Чи можна цьому щось протиставити та змусити сучасний автомобіль жити довго? Можна! Але для цього треба знати все та слідкувати за всім, про що йтиметься нижче.

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Технічні рідини

Бензин. У баку він втрачає властивості протягом року. Крім того, на його збереження впливає конденсат. Появі води у баку сприяють висока вологість повітря, гігроскопічність деяких компонентів бензину, неякісне пальне, а також неакуратність при заправці машини.

Дизель. У баку автомобіля він зберігає свої властивості приблизно шість місяців, якщо температура на вулиці перевищує +25°C, а за нижчих температур – до року. Приблизно раз на пів року потрібна сезонна зміна пального. Вона сприяє ще й тому, щоб узимку в баку не опинилося старе літнє пальне, що замерзає навіть за невеликого морозу.

Більшість рідин можна перевірити відкривши капот

Скломийні рідини. Потрібна сезонна зміна відповідно до температури на вулиці. У самій рідині особливо псуватися нема чому, проте взимку літня омивайка втратить плинність і замерзне. А зимова рідина влітку зіпсує подорож різким запахом, якщо вона зроблена на основі ізопропілового спирту.

Моторні оливи. Для оливи, залитої у двигун, живучість становить приблизно рік, навіть якщо їздити дуже мало. У запечатаній каністрі – до 5 років: у ній окислення йде набагато повільніше.

Трансмісійні рідини. При невеликих пробігах орієнтовні терміни ефективної служби такі: МКП – приблизно 8 років, АКП – 5-7 років.

Гальмівні рідини. Потрібно міняти раз на 2-3 роки, у тому числі при невеликих та середніх пробігах – тут заводські рекомендації про періодичність заміни точно виправдані, оскільки «гальма» насичується вологою, навіть коли автомобіль нікуди не їде.

Охолоджувальні рідини. Конвеєрні рідини відомих виробників служать приблизно до 10 років. Надалі їх рекомендується замінювати приблизно раз на 3-4 роки.

Рідини для підсилювачів керма. Живучість – приблизно 5-7 років або 120-150 тисяч кілометрів.

Олива для кондиціонування. Рекомендується замінити кожне заправлення кондиціонера.

Інші розхідники

Фільтри. Салонний – заміна щороку, щоби не накопичувалися бактерії. Повітряний замінюємо за пробігом (зазвичай не частіше ніж кожні 15 тисяч км) – він спокійно витримує тривалі простої. З фільтром оливи все просто: обов’язкова його заміна разом з оливою. Паливний фільтр – найживучіший, багато виробників не включають його заміну в регламент (але не на дизелях). Багато що залежить від якості бензину – точно фільтр варто поміняти, якщо ви купили стару машину, яку невідомо де і чим заправляли.

Склоочисники. Бажана заміна хоча б раз на рік, наприклад, одночасно з регулярним ТО. В іншому випадку навіть дорогі щітки не забезпечать вам прийнятного огляду.

Інтервали заміни більшості розхідників вказані у сервісній книзі

Свічки запалювання. Ресурс ніяк не пов’язаний з віком. Заміна тільки по пробігу – від 30 до 60 і більше тисяч кілометрів. Якщо мотор «шепоче», від пропозицій сервісменів замінювати свічки за будь-якого візиту на СТО слід чемно відмовлятися.

Ремені. У приводі ГРМ необхідна заміна ременів згідно з інструкцією, а при невеликих пробігах – не рідше ніж раз на 5 років: гума старіє навіть коли не працює. Рекомендуємо замінювати приводні ремені за реальним станом.

Шини

Шини – також витратний матеріал. Насправді їх практично ніколи не замінюють за віком, хоча виробники зазвичай не гарантують служби довше 5 років. У середньому так і є: звичайні шини зберігають заводські характеристики приблизно стільки, а найкращі брендові зразки – до 10 років.

Гумотехнічні вироби

Гальмівні шланги. Служать приблизно 10 років за умови ретельного огляду при кожній нагоді. При найменших підозрах (мікротріщини, течії, потертості тощо) – міняти негайно.

Сайлентблоки. На практиці такі деталі не можуть розвалитися на шматки, миттєво позбавивши машину керованості. Тому їх заміну можна проводити відповідно до реального стану.

Деталі підвіски міняють в міру виходу їх з ладу

Кульові опори, рульові наконечники. Насамперед зазвичай страждає пильовик, тому рекомендуємо контроль реального стану та заміну за його підсумками.

Шланги системи охолодження. Термін служби – приблизно 10 років.

Електрика

АКБ. Формально кажучи, якщо вашій батареї понад п’ять років, то служити довше вона не зобов’язана. Хоча, звичайно, відомі приклади того, як батареї відходжували й більш тривалі терміни. Але це варто сприймати як подарунок долі.

Якісний акумулятор може прослужити близько п'яти років

Стартер та генератор – служать дуже довго, проте їхнє здоров’я підривають вологий клімат, а також часті поїздки по дорогах, посипаних зимовими реагентами. Що стосується моторчиків грубки та вентилятора радіатора, то їх ресурс скорочує неправильне миття з потраплянням води в електродвигуни.