Сейчас три километра трассы Киев-Житомир перекрыты на несколько дней, а мост при въезде в столицу взорван.

Министр инфраструктуры обещает, что движение по трассе М-06 будет открыто уже на выходных или с понедельника 18 апреля.

Работы по очистке дороги Киев – Житомир М-06 производятся максимально интенсивно. Сейчас трассу очищают от остатков вражеской техники, снарядов и другой грязи. Некоторые снаряды не разорвались, поэтому они опасны для гражданского населения. В частности, из соображений безопасности проезд по дороге М-06 Киев – Чоп на участке с 49 по 52 километры, а также около 51 километра закрыт с 14 апреля как минимум на три дня. Также это касается подъездов к трассе. За это время дорожное полотно вблизи Макарова должно быть очищено и отремонтировано.

Кстати временный мост через Ирпень построили

Впрочем, министр инфраструктуры Александр Кубраков уверяет, что проезд будет открыт уже в воскресенье или понедельник 17-18 апреля. В интервью НВ он отметил, что “у нас такой подход: там, где перебиты мосты, где мы можем что-то сделать примитивными, но быстрыми решениями – мы это пытаемся делать. Например, был мост, который имел шесть полос: три в одну сторону, три в другую. Мы делаем рядом насыпь, трубы закладываем, чтобы проходила вода, это какое-то сооружение, которое выдержит небольшую нагрузку – легковые автомобили, автомобили 4-5 т, небольшие грузовики для поставки гуманитарной помощи, строительных материалов. Но это не для фур”.

Вот какой была трасса после ухода рашистов

Временные переправы производятся за дни и недели. Параллельно в Мининфраструктуре проектируют постоянные мосты.