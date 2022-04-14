Нараз три кілометри траси Київ-Житомир перекрито на кілька днів, а міст при в'їзду у столицю підірвано.

Міністр інфраструктури обіцяє, що рух трасою М-06 буде відкрито вже на вихідних або з понеділка 18 квітня.

Роботи з очищення дороги Київ Житомир М-06 проводяться максимально інтенсивно. Наразі трасу очищують від залишків ворожої техніки, снарядів та іншого бруду. Деякі снаряди не розірвались, тому вони небезпечні для цивільного населення. Зокрема, з міркувань безпеки проїзд дорогою М-06 Київ - Чоп на ділянці з 49 по 52 кілометр, а також поблизу 51 кілометра, закрито з 14 квітня щонайменше на три дні. Також це стосується під'їздів до траси. За цей час дорожне полотно поблизу Макарова мають очистити та відремонтувати.

До речі тимчасовий міст через Ірпінь збудували

Втім, міністр інфраструктури Олександр Кубраков запевняє, що проїзд буде відкритий вже в неділю чи понеділок 17-18 квітня. В інтерв'ю НВ він зазначив, що "у нас такий підхід: там, де перебиті мости, де ми можемо щось зробити примітивними, але швидкими рішеннями — ми це намагаємося робити. Наприклад, був міст, який мав шість смуг: три в один бік, три в інший. Ми робимо поряд насип, труби закладаємо, щоб проходила вода. Це якась споруда, яка витримає невелике навантаження — легкові автомобілі, автомобілі 4−5 т, невеликі вантажівки для постачання гуманітарної допомоги, будівельних матеріалів. Але це не під фури".

Ось якою була траса після відходу рашистів

Тимчасові переправи робляться за дні і тижні. Паралельно в Мінінфраструктури проектують постійні мости.