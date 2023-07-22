Свечи зажигания – важная составляющая бензинового (или газового) двигателя. Их правильная работа обеспечивает эффективный запуск и работу. Однако со временем свечи теряют эффективность и нуждаются в замене.

В данной статье мы рассмотрим признаки, указывающие на необходимость замены свечей зажигания, а также представим рекомендации по поддержанию оптимальной работы этой важной детали автомобиля.

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Рекомендации по регламентной замене свечей содержатся в сервисной книге автомобиля. Обычно их нужно заменять каждые 30-50 тысяч километров для классических свечей и каждые 90-120 тысяч, если свечи платиновые или иридиевые.

Признаки неисправности свечей зажигания

Ухудшение запуска двигателя. Если автомобиль тяжело запускается или требует многих попыток запуска, это может быть признаком проблем со свечами зажигания. Загрязненные или изношенные свечи не могут обеспечить эффективный искровой разряд, что затрудняет запуск двигателя.

Нестабильная работа двигателя на холостом ходу. Если при работе двигателя вы замечаете неплавную работу, потерю мощности или неравномерные обороты на холостом ходу, это может свидетельствовать о проблемах со свечами зажигания. Загрязнение или износ электродов свечей может привести к нестабильной работе.

Так выглядит пробитый электрод свечи зажигания

Увеличение расхода горючего. Если вы замечаете, что уровень расхода топлива значительно повысился, хотя ваш стиль вождения остался неизменным, это может быть признаком проблем со свечами зажигания. Неэффективный искровой разряд может приводить к неполному сгоранию, что увеличивает расход топлива.

Нестабильная работа на высоких оборотах. Если автомобиль выдает нестабильную работу или начинает ощущаться нехватка мощности на высоких оборотах, это может быть следствием проблем со свечами зажигания. Изношенные свечи не могут обеспечить эффективный искровой разряд при большой нагрузке на двигатель.

Рекомендации по замене свечей зажигания

Проверка и замена. Рекомендуется проверять состояние свечей зажигания согласно рекомендациям производителя автомобиля. Обычно их проверяют каждые 30-50 тысяч километров пробега или в зависимости от срока, указанного в инструкции. Если свечи платиновые или иридиевые, то их ресурс достигает 90-120 тысяч километров пробега. Иногда случается, что и новые свечи работают плохо. На большинстве "газовых" СТО есть специальные стенды для проверки свечей зажигания.

Сильно изношенные свечи могут нанести вред двигателю – отколотый электрод при попадании в камеру сгорания может разрушить даже стенки цилиндра.

Выбор качественных свечей. При смене свечей зажигания рекомендуется использовать оригинальные детали или качественные аналоги. Это поможет обеспечить надежную работу двигателя и максимальную производительность. Покупать их стоит только в проверенных местах, поскольку подделок встречается немало.

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Избегайте самостоятельной замены. Если у вас нет достаточного опыта и знаний, лучше доверить замену свечей зажигания квалифицированному автомобильному механику. Большое значение имеет момент затяжки. Если свечу не докрутить – будут проблемы в работе двигателя. Если закрутить слишком сильно – открутить ее в следующий раз можно вместе с резьбой.

Нормальный износ свечей

Вывод

Свечи зажигания следует менять по регламенту. Это обеспечит нормальную эффективность работы двигателя и будет предотвращать нестабильную работу и увеличение расхода топлива. Обратите внимание на признаки неисправности и заменяйте свечи зажигания.