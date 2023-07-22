Свічки запалювання - важлива складова бензинового (чи газового) двигуна. Їх правильна робота забезпечує ефективний запуск та роботу. Проте з часом свічки втрачають ефективність і потребують заміни.

У даній статті ми розглянемо ознаки, які вказують на необхідність заміни свічок запалювання, а також надамо рекомендації щодо підтримки оптимальної роботи цієї важливої деталі автомобіля.

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Рекомендації щодо регламентної заміни свічок містяться у сервісній книзі авто. Зазвичай потрібно проводити заміну кожні 30-50 тисяч кілометрів для класичних свічок та кожні 90-120 тисяч, якщо свічки платинові чи іридієві.

Ознаки несправності свічок запалювання

Погіршення запуску двигуна. Якщо автомобіль важко запускається або потребує багатьох спроб для запуску, це може бути ознакою проблем зі свічками запалювання. Забруднені або зношені свічки не можуть забезпечити ефективний іскровий розряд, що ускладнює запуск двигуна.

Нестабільна робота двигуна на холостому ходу. Якщо під час роботи двигуна ви помічаєте неплавну роботу, втрату потужності або нерівномірні оберти на холостому ходу, це може свідчити про проблеми зі свічками запалювання. Забруднення або зношування електродів свічок може спричиняти нестабільну роботу.

Так виглядає пробитий електрод свічки запалювання

Збільшення витрати пального. Якщо ви помічаєте, що рівень споживання пального значно збільшився, хоча ваш стиль водіння залишився незмінним, це може бути ознакою проблем зі свічками запалювання. Неефективний іскровий розряд може призводити до неповного згоряння, що збільшує витрату пального.

Нестабільна робота на високих обертах. Якщо автомобіль видає нестабільну роботу або починає відчуватися нестача потужності на високих обертах, це може бути наслідком проблем зі свічками запалювання. Зношені свічки не можуть забезпечити ефективний іскровий розряд при великому навантаженні на двигун.

Рекомендації щодо заміни свічок запалювання

Перевірка та заміна. Рекомендується перевіряти стан свічок запалювання згідно рекомендацій виробника автомобіля. Зазвичай, їх перевіряють кожні 30-50 тисяч кілометрів пробігу або залежно від терміну, вказаного в інструкції. Якщо свічки платинові чи іридієві, їх ресурс сягає 90-120 тисяч кілометрів пробігу. Деколи трапляється, що й нові свічки працюють неналежним чином. На більшості “газових” СТО є спеціальні стенди для перевірки свічок запалювання.

Сильно зношені свічки можуть наробити шкоду двигуну – відколотий електрод при потраплянні у камеру згоряння може зруйнувати навіть стінки циліндра

Вибір якісних свічок. При заміні свічок запалювання рекомендується використовувати оригінальні деталі або якісні аналоги. Це допоможе забезпечити надійну роботу двигуна та максимальну продуктивність. Купувати їх варто лише в перевірених місцях, оскільки підробок трапляється чимало.

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Уникайте самостійної заміни. Якщо ви не маєте достатнього досвіду та знань, краще довірити заміну свічок запалювання кваліфікованому автомобільному механіку. Велике значення має момент затягування. Якщо свічку недокрутити – будуть проблеми у роботі двигуна. Якщо закрутити надто сильно – відкрутити її наступного разу можна разом з різьбою.

Нормальний знос свічок

Висновок

Свічки запалювання слід міняти за регламентом. Це забезпечить нормальну ефективність роботи двигуна та буде запобігти нестабільній роботі та збільшенню витрат палива. Звертайте увагу на ознаки несправності та вчасно замінюйте свічки запалювання.