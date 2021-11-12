Одвічна тема дискусій на гаражних посиденьках і біля вітрин автомагазинів: чи справді комплектуючі для конвеєра автовиробника кращі за ті, що йдуть у продаж як запчастини? І опонентам навіть не спадає на думку, що в обох випадках це можуть бути одні й ті самі деталі – тобто однакової якості.

Зрозуміло, ми не можемо говорити про усіх виробників автокомпонентів – автомобільний світ надто великий для цього. Але є такий канонічний приклад виробництва запчастин для автозаводів (OEM) та магазинів автозапчастин і СТО, як свічкове виробництво компанії Bosch.

За сучасного рівня розвитку бензинових двигунів свічки запалювання часто створюють конкретно під нову модель мотора

Асортимент моделей та типорозмірів свічок запалювання надзвичайно широкий – лише у Bosch їх близько 300 видів. Компанія постачає свічки на конвеєр більш як 50 автомобільних брендів по усьому світу. “Бошівська” продукція є і у двигунцях примітивних моторикш типу тук-тук, і в потужних моторах вантажівок, під капотом надсучасних європейських та американських легкових авто.

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Більшість сучасних автомобільних свічок створюється конкретно під ту чи іншу модель двигуна – вимоги до параметрів приладів запалювання сьогодні настільки суворі, що будь-яка універсальність часто виключається у принципі. Так, на геометричну форму та розміри свічки впливають об’єм двигуна, кількість клапанів у циліндрі та схема ГРМ, наявність прямого впорскування бензину у циліндр, тип котушки запалювання, тип впуску та випуску тощо.

Зовні сучасна свічка запалювання мало відрізняється від аналога, скажімо, 80-річної давнини. Але матеріали й технологія виготовлення зовсім інші

Електричні параметри свічки визначаються ступенем стиснення, наявністю надуву і знову таки типом впорскування бензину. Оскільки через ці ж системи конструктори-мотористи намагаються поліпшити економічність, екологічність та динаміку, можна зрозуміти, наскільки прив’язана конструкція цих на перший погляд нехитрих приладів запалювання до сучасних вимог.

Але найважливіші роботи – це ті, які конструктори Bosch ведуть на перспективу. Наступ електромобілів ставить нові і більш суворі виклики до двигунів внутрішнього згоряння. Разом з автовиробниками та науковцями провідних європейських університетів, знаючи майбутні вимоги до ДВЗ, конструктори наперед прораховують параметри перспективних систем запалювання – і створюють під них відповідні свічки.

В конструкції свічки немає дрібниць. Наприклад, тонка різьба має бути довгою, адже через неї відводиться тепло від свічки на головку блока

Свій більш ніж віковий досвід розробки свічок Bosch називає системною компетенцією. Крім іншого, це означає співпрацю спеціалістів із процесів горіння та експертів з характеристик повітряно-паливної суміші – та зв'язок конструкції майбутньої свічки з можливостями технологічного обладнання на заводах компанії.

Загалом цикл проектування нової свічки складає не менше 2-3-х років. Спочатку новостворена конструкція випробовується на тестувальних стендах, потім – на реальних двигунах в лабораторіях компанії. Найбільш революційні ідеї – на кшталт платинових електродів, різьби діаметром менш ніж 12 мм та лазерного зварювання бокового електрода – обкатуються в автоспорті, у тому числі – у 24-годинних гонках на витривалість Le Mans.

Матеріали, які використовують для виробництва свічок, дуже недешеві, тому для зниження собівартості виробники вдосконалюють технологію масового виробництва

Коли загальна концепція виробу підтверджується випробуваннями, свічку починають адаптувати під параметри конкретного двигуна. Створену модель відпрацьовують з точки зору технологічних вимог, тобто роблять її зручною і недорогою у масовому виробництві. Після власних випробувань на стендах і на автомобілях починаються приймальні випробування автовиробника.

Саме тут продукт тестується на цілу низку параметрів – наприклад, на витривалість, на перегрів, на умови холодного пуску тощо. І лише після таких розширених випробувань і узгоджень з автовиробником нова свічка запускається у виробництво.

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Одну модель можуть виробляти на кількох заводах Bosch, а можуть на одному – в першу чергу береться до уваги логістика, оскільки усі заводи гарантують якість незалежно від місця розташування. Свічки з п’яти заводів компанії транспортують на регіональні склади-хаби (найближчий до України – у Німеччині). Звідти їх відвантажують у різних напрямках – або на складальні конвеєри автовиробників, або національним дистриб’юторам, які розподіляють продукцію по торгових точках та СТО у своїх країнах.

Свічки з заводів Bosch по усьому світу накопичуються на загальних регіональних складах, звідки розподіляються на автозаводи та у торгівельну мережу

Зрозуміло, що на фоні таких зусиль і чималих витрат для компанії немає сенсу займатися розробкою та випуском якихось окремих свічок-аналогів – для постачання не на конвеєри, а на ринок автозапчастин. Адже і спрощені, більш дешеві свічки для ринку aftermarket (якщо комусь раптом спаде на думку запустити такий економ-проект) – теж треба спроектувати та випробувати, розробити для них технологію і витратитися на виробниче оснащення.

Тож навіть з економічної точки зору для таких глобальних компаній, як Bosch, розподіл свічок запалювання для OEM та ринку запчастин не має сенсу. Це позитивний факт і для власників нових машин, і для тих, хто купує свічки для обслуговування свого вживаного авто – адже виходить, що завдяки Bosch доступ до “конвеєрної” якості мають і власники давно вже не нових автомобілів.

В каталогах Bosch близько 300 видів свічок запалювання. Різниці між продукцією для автозаводів та торгівельної мережі немає

Рекомендація Авто24

Те, що при масовому виробництві – 350 млн свічок на рік – створювати якісь окремі дешеві версії свічок для ринку запчастин немає сенсу, зрозуміло давно. Але тут для автомобіліста на перше місце виходить інше питання: місце, де можна придбати не підробку, а саме Bosch. Надійними точками, по перше, можуть бути шановані і перевірені магазини, а по-друге – СТО мережі Bosch Car Service. Де ці свічки, до речі, можуть правильно встановити.

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