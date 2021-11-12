Извечная тема дискуссий на гаражных посиделках и у витрин автомагазинов: действительно ли комплектующие для конвейера автопроизводителя лучше тех, что идут в продажу как запчасти? И оппонентам даже не приходит в голову, что в обоих случаях это могут быть одни и те же детали – то есть одинакового качества.

Разумеется, мы не можем говорить обо всех производителях автокомпонентов – автомобильный мир слишком велик для этого. Но есть такой канонический пример производства запчастей для автозаводов (OEM) и магазинов автозапчастей и СТО, как свечное производство компании Bosch.

При современном уровне развития бензиновых двигателей свечи зажигания часто создают конкретно под новую модель мотора

Ассортимент моделей и типоразмеров свечей зажигания чрезвычайно широк – только у Bosch их около 300 видов. Компания поставляет свечи на конвейер более 50 автомобильных брендов по всему миру. ”Бошевская" продукция есть и в двигателях примитивных моторикш типа тук-тук, и в мощных моторах грузовиков, под капотом сверхсовременных европейских и американских легковых авто.

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Большинство современных автомобильных свечей создается конкретно под ту или иную модель двигателя – требования к параметрам приборов зажигания сегодня настолько суровые, что любая универсальность часто исключается в принципе. Так, на геометрическую форму и размеры свечи влияют объем двигателя, количество клапанов в цилиндре и схема ГРМ, наличие прямого впрыска бензина в цилиндр, тип катушки зажигания, тип впуска и выпуска и тому подобное.

Внешне современная свеча зажигания мало отличается от аналога, скажем, 80-летней давности. Но материалы и технология изготовления совсем другие

Электрические параметры свечи определяются степенью сжатия, наличием надува и опять таки типом впрыска бензина. Поскольку через эти же системы конструкторы-мотористы пытаются улучшить экономичность, экологичность и динамику, можно понять, насколько привязана конструкция этих на первый взгляд нехитрых приборов зажигания к современным требованиям.

Но самые важные работы – это те, которые конструкторы Bosch ведут на перспективу. Наступление электромобилей ставит новые и более суровые вызовы к двигателям внутреннего сгорания. Вместе с автопроизводителями и учеными ведущих европейских университетов, зная будущие требования к ДВС, конструкторы заранее просчитывают параметры перспективных систем зажигания и создают под них подходящие свечи.

В конструкции свечи нет мелочей. Например, тонкая резьба должна быть длинной, ведь через нее отводится тепло от свечи на головку блока

Свой более чем вековой опыт разработки свечей Bosch называет системной компетенцией. Помимо прочего, это означает сотрудничество специалистов из процессов горения и экспертов из характеристик воздушно-топливной смеси и связь конструкции будущей свечи с возможностями технологического оборудования на заводах компании.

В целом цикл проектирования новой свечи составляет не менее 2-3-х лет. Сначала вновь созданная конструкция испытывается на тестировочных стендах, затем – на реальных двигателях в лабораториях компании. Наиболее революционные идеи – вроде платиновых электродов, резьбы диаметром менее 12 мм и лазерной сварки бокового электрода – обкатываются в автоспорте, в том числе в 24-часовых гонках на выносливость Le Mans.

Используемые материалы очень недешевы, поэтому для снижения цены свечи производители совершенствуют технологию массового производства

Когда общая концепция изделия подтверждается испытаниями, свечу начинают адаптировать под параметры конкретного двигателя. Созданную модель отрабатывают с точки зрения технологических требований, то есть делают ее удобной и недорогой в массовом производстве. После собственных испытаний на стендах и на автомобилях начинаются приемочные испытания автопроизводителя.

Именно здесь продукт тестируется на целый ряд параметров – например, на выносливость, на перегрев, на условия холодного пуска и тому подобное. И только после таких расширенных испытаний и согласований с автопроизводителем новая свеча запускается в производство.

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Одну модель могут производить на нескольких заводах Bosch, а могут на одном – в первую очередь берется во внимание логистика, поскольку все заводы гарантируют качество независимо от места расположения. Свечи с пяти заводов компании транспортируют на региональные склады-хабы (ближайший к Украине – в Германии). Оттуда их отгружают в разных направлениях – либо на сборочные конвейеры автопроизводителей, либо национальным дистрибьюторам, которые распределяют продукцию по торговым точкам и СТО в своих странах.

Свечи с заводов Bosch по всему миру накапливаются на общих региональных складах, откуда распределяются на автозаводы и в торговую сеть

Понятно, что на фоне таких усилий и немалых затрат для компании нет смысла заниматься разработкой и выпуском каких-то отдельных свечей-аналогов – для снабжения не на конвейер, а на рынок автозапчастей. Ведь и упрощенные, более дешевые свечи для рынка aftermarket (если кому-то вдруг придет в голову запустить такой эконом – проект) – тоже надо спроектировать и опробовать, разработать для них технологию и потратиться на производственное оснащение.

Поэтому даже с экономической точки зрения для таких глобальных компаний, как Bosch, распределение свечей зажигания для OEM и рынка запчастей не имеет смысла. Это положительный факт для владельцев новых машин, и для тех, кто покупает свечи для обслуживания своего подержанного авто – ведь получается, что благодаря Bosch доступ к “конвейерному” качеству имеют и владельцы давно уже не новых автомобилей.

В общей сложности в каталогах Bosch около 300 видов свечей зажигания. Разницы между продукцией для автозаводов и торговой сети нет

Рекомендация Авто24

То, что при массовом производстве – 350 млн свечей в год – создавать какие-то отдельные дешевые версии свечей для рынка запчастей нет смысла, понятно давно. Но тут для автомобилиста на первое место выходит другой вопрос: место, где можно приобрести не подделку, а именно Bosch. Надежными точками, во-первых, могут быть уважаемые и проверенные магазины, а во-вторых – СТО сети Bosch Car Service. Где эти свечи, кстати, могут правильно установить.

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