Подбирая свечи зажигания к авто руководствуются не только чисто геометрическими параметрами, а и учитывают так называемое "калильное число". Итак, давайте выясним, что это значит.

Наверное, при работе со свечами зажигания у вас возникал вопрос, что означают цифры в артикуле.

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Цифры, указанные в артикуле, означают рабочий тепловой диапазон свечи, и еще их обычно называют “калильным числом” свечи. По простому эта величина указывает на способность свечи отводить то или иное количество тепла от поверхности электродов для поддержания их рабочей температуры.

Дело в том, что при работе двигателя температура поверхности электродов должна находиться в рамках примерно 400...800°C. При температуре ниже 400°C на электродах остаются продукты неполного сгорания топливной смеси, а при температуре выше 800°C происходит окисление и выгорание электродов. Нагар на тепловом конусе изолятора исчезает (отшелушивается) после нагревания его до температуры 500°C и свеча самоочищается. Если температура превысит 900°C, возникает "жаровое зажигание", при котором происходит преждевременное зажигание топливной смеси. Это приводит к выводу из строя свечи и возможному прогоранию поршня. Именно поэтому важно использовать свечи с калильным числом, которое соответствует температурным параметрам вашего двигателя.

Способность свечи отводить определенное количество тепла как правило обеспечивается удаленностью ее изолятора от металлического корпуса. Практически каждый из производителей использует свое индивидуальное цифровое кодирование рабочего теплового диапазона. У подавляющего большинства диапазон обозначений варьируется от 9 до 31: в зависимости от этого обозначения саму свечу могут называть "холодной", "горячей", а в сравнении применять такие термины как "холоднее" или "горячее".

Расшифруем так называемые холодные и горячие свечи:

"Горячая" – это свеча, которая отводит меньше тепла (остается "горячей"). Чем ниже калильное число, тем свеча "горячее". Как правило это двигатели с низкой рабочей частотой оборотов.

"Холодная" – свеча, которая способна отводить больше тепла (быть "холодной"). Чем выше калильное число, тем свеча "холоднее".

Калильное число свечей зажигания для обычных автомобилей – 16, 20, 22.

"Холодные" свечи зажигания с калильным числом 24-31 применяются в спортивных автомобилях, двигатели которых долгое время работают в режиме повышенных оборотов.

Советуем вам всегда следовать рекомендациям завода производителя и подбирать свечи зажигания с оптимальным калильным числом. Также не стоит забывать и о других параметрах, которые тоже имеют огромное значение.

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