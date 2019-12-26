Підбираючи свічки запалювання до авто керуються, багатьма параметрами, один з них - так зване "калильне число". Тож давайте з’ясуємо що воно означає.

Напевно, при роботі зі свічками запалювання у вас виникало питання, що означають цифри в артикулі.

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Цифри, вказані в артикулі, означають робочий тепловий діапазон свічки та ще їх, зазвичай, називають “калильним числом” свічки. По простому ця величина вказує на здатність свічки відводити ту чи іншу кількість тепла від поверхні електродів для підтримки їх робочої температури.

Річ у тім, що при роботі двигуна температура поверхні електродів повинна перебувати в рамках приблизно 400…800 °C. При температурі нижче 400 °C на електродах залишаються продукти неповного згоряння паливної суміші, а при температурі вище 800 °C відбувається окислення і вигорання електродів. Нагар на тепловому конусі ізолятора зникає (відлущується) після нагрівання його до температури 500 °C і свічка самоочищується. Коли температура перевищить 900 °C виникає "жарове запалювання", при якому відбувається передчасне запалювання паливної суміші. Це призводить до виведення з ладу свічки та можливого прогоряння поршня. Саме тому важливо використовувати свічки з калильним числом, що відповідає температурним параметрам вашого двигуна.

Здатність свічки відводити певну кількість тепла як правило забезпечуються віддаленістю її ізолятора від металевого корпусу. Практично кожен з виробників використовує своє індивідуальне цифрове кодування робочого теплового діапазону. У переважної більшості діапазон позначень варіюється від 9 до 31 і в залежності від цього позначення саму свічку можуть називати "холодною", "гарячою", а в порівнянні застосовувати такі терміни як "холодніша" або "гарячіша".

Розшифруємо так звані холодні та гарячі свічки:

"Гаряча" - це свічка відводить менше тепла (залишається "гарячою"). Що нижче калильне число, то свічка "гарячіша". Як правило це двигуни з низькою робочою частотою обертів.

"Холодні" - свічка здатна відводити більше тепла (бути "холодною"). Що вище калильне число, то свічка "холодніша".

Калильне число свічок запалювання для звичайних автомобілів - 16, 20, 22.

"Холодні" свічки запалювання з калильним числом 24-31 застосовуються в спортивних автомобілях, двигуни яких довгий час працюють в режимі підвищених оборотів.

Радимо вам завжди дотримуватись рекомендацій завода виробника і підбирати свічки запалювання з оптимальним калильним числом. Також не варто забувати і про інші параметри, які теж мають величезне значення.

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