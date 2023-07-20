Британский производитель роскошных автомобилей McLaren заявил, что не будет расширять продуктовую линейку до 2028 года.

Компания, которая из-за финансовых трудностей времен COVID-19 в 2020 году вынуждена была продать свою знаменитую штаб-квартиру в Уокинге и множество автомобилей из своего коллекционного наследия, частично начала возрождаться. Сейчас производитель сосредоточен на улучшении своего финансового положения и не будет расширять модельный ряд еще пять лет.

Выступая на днях на Фестивале скорости в Гудвуде, исполнительный директор Майкл Лейтерс сказал, что первоочередной задачей является выведение компании на путь доходности. Идет процесс рекапитализации компании для ее финансирования и реструктуризации.

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В McLaren пока останется приоритетными машины на две двери и столько же посадочных мест. Фото: McLaren

Как только финансовое положение McLaren улучшится, команда будет сосредоточена на расширении номенклатуры, в т.ч. кроссоверов, внедорожников, но это будет не раньше 2028 года.

" Если мы на верном пути к прибыльности, то мы подумаем о расширении во всех сегментах. Мы называем это «общим исполнением». Общим исполнением может быть все, что имеет более двух дверей или более двух посадочных мест. Это то, о чем мы подумаем позже. Мы не принимали решения по этому поводу. Но я не вижу этого в обозримом будущем. Если учесть то, что я сказал — рекапитализация, а потом выход на рентабельность плюс время разработки автомобиля — это произойдет не раньше 2028 года ", – отметил Майкл Лейтерс.

Таким образом, McLaren останется производителем роскошных суперкаров до 2028 года, на путь Ferrari, Bentley, Porsche и Lamborghini, включивших в продуктовую линейку кроссоверы и внедорожники, не станет.