Британський виробник розкішних автомобілів McLaren заявив, що не розширюватиме продуктову лінійку до 2028 року – допоки це не на часі.

Компанія, що через фінансові труднощі часів COVID-19 у 2020 році змушена була продати свою знамениту штаб-квартиру в Уокінгу та безліч автомобілів зі своєї колекціної спадщини, частково почала відроджуватися. Нині виробник зосереджений на покращенні свого фінансового стану і не розширюватиме модельний ряд принаймні ще п'ять років.

Виступаючи днями на Фестивалі швидкості в Гудвуді, виконавчий директор Майкл Лейтерс сказав, що першочерговим завданням є виведення компанії на шлях до прибутковості. Йде процес рекапіталізації компанії для її фінансування та реструктуризації.

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У McLaren поки лишиться пріоритетними машини на двоє дверей і стільки ж посадкових місць. Фото: McLaren

Як тільки фінансове становище McLaren поліпшиться, команда зосередиться на розширенні номенклатури, у т.ч. кросоверів, позашляховиків, але це буде не раніше 2028 року.

"Якщо ми на правильному шляху до прибутковості, то ми подумаємо про розширення у всіх сегментах. Ми називаємо це «спільним виконанням». Спільним виконанням може бути все, що має більше двох дверей або більше двох посадкових місць. Це те, про що ми подумаємо пізніше. Ми не ухвалювали рішення з цього приводу. Але я не бачу цього у найближчому майбутньому. Якщо зважити на те, що я сказав — рекапіталізація, а потім вихід на рентабельність плюс час розробки автомобіля — це відбудеться не раніше 2028 року", – зазначив Майкл Лейтерс.

Таким чином, McLaren залишиться виробником розкішних суперкарів до 2028 року, на шлях Ferrari, Bentley, Porsche та Lamborghini, які включили у продуктову лінійку кросевери і позашляховики, не стане.