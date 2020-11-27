У Києві засвітився крутий суперкар McLaren 720S. Купе недавно бачили в Запоріжжі на автовозі, а тепер воно вже їздить по столичних дорогах і зима йому не страшна.

Цікаво, що перед нами – черговий “биток” зі США. До речі, це далеко не перший McLaren після ДТП в Україні. На аукціоні за авто віддали 110 тис. доларів. Купити МакЛарен 720 в хорошому стані у нас не вийде дешевше, ніж за $ 300 тис.

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Суперкар МакЛарен дійсно крутий, однак, за чутками, власник збирається зробити його ще крутішим. Воно й не дивно, адже саме йому також належить один з найшвидших тюнінгованих суперкарів України.

Тюнінг McLaren 720S рівня Stage 2 передбачає підвищення потужності з 720 до 840 л. с., а крутний моменту - з 770 до 920 Н∙м. Час розгону до сотні складе 2,6 с (в стоці – 2,8 с). Вартість такого тюнінг-кита - близько 5500 доларів, а роботи виконають в українському ательє.