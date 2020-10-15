Київськи евакуатори продовжують забирати машини з вулиць, цього разу евакуювали рідкісний McLaren 570S.

Визволення автомобіля зі штрафмайданчику обійдеться водію транспортного засобу близько 2000 грн. Трихи більше 10% від цієї суми потрапить до бюджету міста. Решта коштів буде зарахована на рахунки приватних компаній, які співпрацюють з КМДА.

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Що правда, відсудити кошти за евакуйоване авто, а заодно і отримати моральну компенсацію можна дуже просто. Відомий адвокат Вадим Володарский вже підготував та виклав у вільний доступ зразки усіх необхідних документів.