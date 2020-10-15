Киевские эвакуаторы продолжают забирать машины с улиц, на этот раз эвакуировали редкий McLaren 570S.

Освобождение автомобиля со штрафплощадки обойдется водителю транспортного средства около 2000 грн. Чуть больше 10% от этой суммы попадет в бюджет города. Остальные средства будут зачислены на счета частных компаний, сотрудничающих с КГГА.

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Правда, отсудить деньги за эвакуированный автомобиль, а заодно и получить моральную компенсацию, можно очень просто. Известный адвокат Вадим Володарский уже подготовил и выложил в свободный доступ образцы всех необходимых документов.