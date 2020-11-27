В Киеве засветился крутой суперкар McLaren 720S. Купе недавно видели в Запорожье на автовозе, а теперь оно уже ездит по столичным дорогам и зима ему не страшна.

Интересно, что перед нами очередной биток из США. Кстати, это далеко не первый McLaren после ДТП в Украине. На аукционе за авто отдали 110 тыс. долларов. Купить МакЛарен 720 в хорошем состоянии у нас не получится дешевле, чем за $ 300 тыс.

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Суперкар МакЛарен действительно крут, однако, по слухам, владелец собирается сделать его еще круче. Оно и не удивительно, ведь именно ему также принадлежит один из самых быстрых тюнингованных суперкаров Украины.

Тюнинг McLaren 720S уровня Stage 2 подразумевает повышение мощности с 720 до 840 л.с., а крутящего момента – с 770 до 920 Н∙м. Время разгона до сотни составит 2,6 с (в стоке – 2,8 с). Стоимость такого тюнинг-кита – около 5500 долларов, а работы выполнят в украинском ателье.