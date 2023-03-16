Первый электромобиль на территории Украины был зафиксирован в 1895 году. Найдены документальные подтверждения этого факта.

Еще каких-то 15-20 лет назад, электромобиль на улицах Украины был чем-то удивительным и невиданным. Но специалисты Исторического Автоклуба утверждают, что история электромобильности насчитывает уже 128 лет. И это заявление опирается на доказательства. Издание AUTO-Consulting рассказывает о появлении первых электромобилей на территории Украины.

Читайте также: Самый дешевый электромобиль в мире разошелся тиражом в миллион экземпляров

Первое упоминание об электрических автомобилях находим в газете «Одесские новости» 10(22) октября 1895 года. Это сообщение недвусмысленно свидетельствует о появлении электрического экипажа. И снова первенство в этом вопросе было у Одессы.

Неизвестно, кому принадлежал первый электрический экипаж, и какого производителя он был. Но в 1885 году все события, связанные с электричеством в Одессе, так или иначе, касались одного человека - Иполита Романова.

Этот выдающийся одессит является изобретателем электромобиля на нашей территории. Иполит Романов сконструировал не только собственный электродвигатель, но и собственную батарею и отправился строить первые электрокары в Санкт-Петербург.

Там, в 1898–99 годах, в сотрудничестве с каретной фабрикой Фрезе, Романов построил первые экземпляры электромобилей и электробус. Его электромобиль весил 750 кг, при весе аккумулятора в 370 кг, запас хода в 60 км и скорость 35-40 км/ч.

Электроавтобус Романова на 17 пассажиров в 1901 г. даже прошел испытание и был допущен для коммерческих перевозок в городе. Но власти Санкт-Петербурга поставили Романову жесткие условия ввести движение сразу 80 таких электробусов на нескольких маршрутах, которые он не смог выполнить. Иполит Романов вернулся в Одессу, где тоже пытался ввести перевозку электротранспортом, но успеха тоже не добился.

В 1911 г. господин И.Л. Канельский получил номерные знаки #80 и право управления на собственный электрический экипаж. Сохранилось и фото этого чудо-электрокара. Историческому Автоклубу удалось идентифицировать, что у господина Канельского был американский Waverley Type 21/22.

Был электромобиль и у тогдашнего городского головы Одессы Григория Маразли. Об этом сохранилась запись в "Справочнике автомобилиста" 1913 г.

Как видим, в конце XIX и начале XX века электромобили не только были на территории Украины, но и входили в моду, потому что на них ездили довольно уважаемые люди. Но по целому ряду причин электрические авто взяли «паузу» на 100 лет.

Исключение был короткий период, когда Львовский автозавод (ЛАЗ) в 1951 году выпустил партию электрофургонов ЛАЗ-750 и 751, работавших в почте до 1958 года. Но уже совсем, "второе пришествие" электромобилей вышло в XXI век. И свидетелями этого периода мы сейчас являемся.