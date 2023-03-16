Перший електромобіль на території України було зафіксовано у 1895 році. Знайдено документальні підтвердження цього факту.

Ще якихось 15-20 років тому, електромобіль на вулицях України був чимось надзвичайним і небаченим. Але фахівці Історичного Автоклубу стверджують, що історія електромобільності в Україні налічує вже 128 років. І ця заява спирається на докази. Видання AUTO-Consulting розповідає про появу перших електромобілів на території України.

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Перше згадування про електричні авто знаходимо у газеті «Одесские новости» 10 (22) жовтня 1895 року. Це повідомлення недвозначно свідчить про появу електричного екіпажу. І знову першість у цьому питанні була у Одеси.

Невідомо, кому належав той перший електричний екіпаж та якого виробника він був. Але у 1885 році усі події, пов'язані з електрикою в Одесі, так чи інакше, були дотичні до однієї людини – Іполіта Романова.

Цей видатний одесит є винахідником електромобіля на наших теренах. Іполіт Романов сконструював не лише власний електродвигун, але й власну батарею і поїхав будувати перші електрокари до Санкт-Петербургу.

Там, у 1898-99 роках, у співпраці з каретною фабрикою Фрезе, Романов побудував перші екземпляри електромобілів і електробус. Його електромобіль мав вагу 750 кг, при вазі акумулятора у 370 кг, запас ходу у 60 км і швидкість 35-40 км/год.

Електроавтобус Романова на 17 пасажирів у 1901 році навіть пройшов випробування і був допущений для комерційних перевезень у місті. Але влада Санкт-Петербургу поставила Романову жорсткі умови запровадити рух одразу 80 таких електробусів на декількох маршрутах, що він не зміг виконати. Іполіт Романов повернувся до Одеси, де теж намагався запровадити перевезення електротранспортом, але успіху теж не досяг.

У 1911 році пан І.Л. Канельський з Одеси отримав номерні знаки #80 та право керування на власний електричний екіпаж. Збереглося і фото цього чудо-електрокара. А Історичному Автоклубу вдалося ідентифікувати, що у пана Канельського був американський Waverley Type 21/22.

Був електромобіль і у тодішнього городського голови Одеси Григорія Маразлі. Про це зберігся запис у "Довіднику автомобіліста" 1913 р.

Як бачимо, у кінці XIX, та на початку XX століття електромобілі не тільки були на території України, але й входили у моду, бо на них їздили доволі поважні люди. Але через цілу низку причин електричні авто взяли «паузу» на 100 років.

Винятком був короткий період, коли Львівський автозавод (ЛАЗ) у 1951 році випустив партію електрофургонів ЛАЗ-750 та 751, які працювали у пошті до 1958 року. Але вже остаточно "друге пришестя" електромобілів відбулося у XXI столітті. І свідками цього періоду ми зараз є.