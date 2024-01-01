Колесный НРК D-21-12R с пулеметным модулем пустят на фронт

Разработчиком и производителем НРК с таким индексом является украинская компания FRDM, которую Минобороны в своем извещении на сайте ведомства не называет, хотя в открытых источниках есть достаточно ссылок на технику этого бренда.

FRDM создает модульные платформы, которые легко адаптируются для различных задач. Это могут быть штурмовые боевые, разведывательные, логистические или эвакуационные программы. Дистанционно управляемый робот может вести наблюдение, патрулировать, осуществлять огневую поддержку наших подразделений, поражать живую силу и легкобронированную технику врага и тому подобное.

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По информации Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, наземный роботизированный комплекс оснащен крупнокалиберным пулеметом. Модель и калибр не указывается.

Комплекс полной массой 350 кг имеет высокую проходимость по бездорожью, трясине и неглубоких водных преградах (детали см. в видео ниже). Оператор руководит действиями наземного роботизированного комплекса, находясь в защищенном укрытии на значительном расстоянии.