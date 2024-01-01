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Колісний НРК D-21-12R з кулеметним модулем пустять на фронт

Міноборони видало допуск на експлуатацію у військах та можливість закуповувати за кошти держбюджету наземний роботизований комплекс D-21-12R українського виробництва.
МО України кодифікувало колісний робот D-21-12R з кулеметним модулем - Auto24

ФОТО: FRDM|

Наземний рооботизований комплекс D-21-12R

Валентин Ожго
logo8 квітня, 09:45
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Розробником та виробником НРК з таким індексом є українська компанія FRDM, яку Міноборони у своєму сповіщенні на сайті відомства не називає, хоча у відкритих джерелах є достатньо посилань на техніку цього бренду.

FRDM створює модульні платформи, що легко адаптуються для різних завдань. Це можуть бути штурмові бойові, розвідувальні, логістичні чи евакуаційні програми. Дистанційно керований робот може вести спостереження, патрулювати, здійснювати вогневу підтримки наших підрозділів, уражати живу сили та легкоброньовану техніку ворога тощо.

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За інформацією Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, наземний роботизований комплекс оснащений великокаліберним кулеметом. Модель та калібр не вказується.

Комплекс повною масою 350 кг має високу прохідність по бездоріжжю, трясовині та неглибоких водних перешкодах (деталі див. у відео ниже). Оператор керує діями наземного роботизованого комплексу, перебуваючи у захищеному укритті на значній відстані.

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