У Міністерстві оборони України назвали три напрямки розвитку вітчизняних наземних дронів.

Наземні дрони, або безпілотні транспортні засоби на полі бою – важлива складова сучасної війни, на якій головним пріоритетом є збереження життя солдата. Поки що вони використовуються менше, аніж повітряні, однак це лише справа часу. Розробляти їх потрібно, і ця робота йде. Однак потрібно визначити пріоритети у їх розробці, і це нещодавно зробило Міністерство оборони України.

До речі тест-драйв безпілотної машини евакуації

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов розповів, що в першій групі безпілотних наземних дронів має бути створення логістичних безпілотних платформ, які працюватимуть у ближній бойовій зоні, де відбувається безпосереднє зіткнення з ворогом.

Головне завдання таких машин-роботів полягає в матеріально-технічному забезпеченні та порятунку наших воїнів: дронами можна доставляти під обстрілами на наші важкодоступні позиції боєприпаси, провізію, медикаменти, воду, а у зворотному напрямку евакуйовувати військовослужбовців, котрі отримали поранення.

На другу позицію пріоритетності Міноборони ставить розвиток "дронів-кілерів". Такі машини планується оснащувати легкими системами для нанесення ураження по техніці й живій силі ворога. Це можуть бути кулемети, автоматичні гранатомети, протитанкові засоби, закріплені на корпусі, керування якими здійснюється з виносного дистанційного поста.

Електричний Arion-SMET зі схемою бортового повороту може пересуватися на ґрунтових дорогах 34 км/год, має запас ходу 100 км й максимальну вантажопідйомність 550 кг.

Такі дрони матимуть гарну результативність роботи із засідок, ховаючись у складках місцевості, чагарниках, високому травостої чи у штучному укритті: низька платформа й ландшафтний камуфляж малопомітні на відстані навіть через потужні оптичні прилади та візуальні спостереження з близької відстані.

У третій позиції пріоритетності розвитку наземних дронів оборонне відомство вбачає стаціонарні системи з кулеметами чи оптичними станціями. Вони також мають дистанційні пости керування і можуть відіграти визначальну роль при обороні позицій, прикритті підрозділів в ході маневрів у зоні бойових дій.

Багатоцільова гусенична машина THeMIS. З таким дроном воювати було б значно легше

І хоча такі системі мають статичне використання без можливості пересування на місцевості, їх значення у вогневій підтримці військ велике, оскільки подібні системи результативні у підготовці диверсій та гарно інтегруються в оборонні рубікони.

Найголовніший постулат привабливості наземних роботизованих платформи у тому, що на полі бою вони дозволяють зберегти життя нашим захисникам і при цьому вражати живу силу і техніку ворога.

Війна майбутнього – це війна роботів. Зараз роботи керуються людьми, але надалі вони будуть самостійно визначати поле бою. Довоєнний відеозапис з експозиції українського виробника наземних дронів Roboneers на виставці "Зброя та безпека"