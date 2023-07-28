В Министерстве обороны Украины назвали три направления развития отечественных наземных дронов.

Наземные дроны или беспилотные транспортные средства на поле боя – важная составляющая современной войны, на которой главным приоритетом является сохранение жизни солдата. Пока они используются меньше, чем воздушные, однако это лишь дело времени. Разрабатывать их нужно и эта работа идет. Однако нужно определить приоритеты в их разработке, и это недавно сделало Министерство обороны Украины.

Кстати говоря тест-драйв беспилотной машины эвакуации

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов рассказал, что в первой группе беспилотных наземных дронов должно быть создание логистических беспилотных платформ, которые будут работать в ближней боевой зоне, где происходит непосредственное столкновение с врагом.

Главная задача таких машин-работов заключается в материально-техническом обеспечении и спасении наших воинов: дронами можно доставлять под обстрелами на наши труднодоступные позиции боеприпасы, провизию, медикаменты, воду, а в обратном направлении эвакуировать военнослужащих, получивших ранения.

На вторую позицию приоритетности Минобороны ставит развитие "дронов-киллеров". Эти машины планируется оснащать легкими системами для нанесения поражения по технике и живой силе неприятеля. Это могут быть пулеметы, автоматические гранатометы, противотанковые средства, закрепленные на корпусе, управление которыми осуществляется с выносного дистанционного поста.

Электрический Arion-SMET со схемой бортового поворота может передвигаться по грунтовым дорогам 34 км/ч, имеет запас хода 100 км и максимальную грузоподъемность 550 кг.

Такие дроны будут иметь хорошую результативность работы из засад, прячась в складках местности, кустарниках, высоком травостое или искусственном укрытии: низкая платформа и ландшафтный камуфляж малозаметны на расстоянии даже из-за мощных оптических приборов и визуальных наблюдений с близкого расстояния.

В третьей позиции приоритетности развития наземных дронов оборонное ведомство видит стационарные системы с пулеметами или оптическими станциями. Они также имеют дистанционные посты управления и могут играть определяющую роль в обороне позиций, прикрытии подразделений в ходе маневров в зоне боевых действий.

Многоцелевая гусеничная машина THeMIS. С таким дроном воевать было бы гораздо легче

Хотя такие системы имеют статическое использование без возможности передвижения на местности, их значение в огневой поддержке войск велико, поскольку они результативны в подготовке диверсий и хорошо интегрируются в оборонные рубиконы.

Самый главный постулат привлекательности наземных роботизированных платформ в том, что на поле боя они позволяют сохранить жизнь нашим защитникам и при этом поражать живую силу и технику врага.

Война будущего – это война роботов. Сейчас работы управляются людьми, но дальше они будут самостоятельно определяться на поле боя. Довоенная видеозапись с экспозиции украинского производителя наземных дронов Roboneers на выставке "Оружие и безопасность"