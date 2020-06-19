Камеры автофиксации за 18 июня зафиксировали 31 автомобиль, который двигался со скоростью более 170 км/ч.

Наибольшей скорость была у автомобиля Porsche Cayenne с номером KA052*** – 211 км/ч. Кроссовер из Киевщины Volvo XC60 "тулил" под две сотни км/ч. Обоих нарушителей камеры зафиксировали на трассе М03 Киев – Харьков – Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке – 110 км/ч.

Чаще всего за день “лихачил” водитель Toyota Camry с номером AI695***. 18 июня он нарушил скоростной режим 8 раз.

Напомним, что в Запорожье появится еще один автомобильный музей.