Камери автофіксації за 18 червня зафіксували 31 автомобіль, який рухався зі швидкістю більше 170 км/год.

Найбільшою швидкість була в автомобіля Porsche Cayenne з номером KA052*** – 211 км/год. Кросовер з Київщини Volvo XC60 “тулив” під дві сотні км/год. Обох порушників камери зафіксували на трасі М03 Київ — Харків — Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці — 110 км/год.

Найчастіше за день “лихачив” водій Toyota Camry з номером AI695***. За 18 червня він порушив швидкісний режим 8 разів.

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