Еще 10 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработают на дорогах Украины.

С 26 ноября на автомобильных дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей заработают приборы фиксации правонарушений, с помощью которых будут штрафовать автовладельцев.

Читайте также: Камеры автофиксации обошлись автовладельцам в 400 млн грн за полтора года работы

Расположение приборов:

г. Запорожье (1 прибор контроля “КАСКАД”)

ул. Немировича-Данченко, 73 направление прибора ул. Лермонтова

г. Львов (2 прибора контроля “КАСКАД”)

просп. Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора просп. Червоной Калины

ул. Княгини Ольги, 100-К направление прибора ул. Владимира Великого

г. Тернополь (1 прибор контроля “КАСКАД”)

просп. Степана Бандеры, 90 направление прибора ул. Евгения Коновальца

Донецкая область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 36 км+492 автодороги Н-20 направление прибора г. Константиновка

Николаевская область (2 прибора контроля "КАСКАД")

на 139 км+684 автодороги М-14 направление прибора с. Константиновка

на 200 км+036 автодороги Н-24 направление прибора г. Николаев

Ровненская область (2 прибора контроля "КАСКАД")

на 394 км+318 автодороги М-06 Направление прибора г. Львов

на 328 км+826 автодороги М-06 Направление прибора г. Киев

Харьковская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 49 км+934 автодороги Р-46 направление прибора ул. Шевченко г. Богодухов

Следовательно, с 26 ноября автоматически будут фиксировать правонарушения 246 приборов, расположенных в 24 городах и 15 областях.

Читайте также: Где размещены камеры автофиксации на дорогах Украины: перечень и карта