Машины предлагаются одним лотом на eBay.

Продавец из городка Кроме Ридж в США показал на фото все недостатки и изъяны автопарка классических “Рендж Роверов”, но цену выставил за них довольно приличную – 73 000 долларов.

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На фото Range Rover разбросаны по территории, которая, похоже, принадлежит автомастерской. Все автомобили находятся в различном состоянии. Большинство из них пригодны быть лишь донорами запчастей, однако также возможно, что среди них есть более или менее ценный экземпляр стоящий ремонта.

Как и почему эти Range Rover остались под открытым небом и сколько времени так простояли – продавец не сообщает. Некоторые из них уже успели порасти мхом, поэтому очевидно, что машины стояли на улице не один год.

Все 16 являются моделями в исполнении County, а один из автомобилей – длиннобазный County LWB, с пневматической подвеской и 4,2-литровым мотором V8. Продавец добавляет, что ни одно из транспортных средств не на ходу, но это не значит, что их нельзя вернуть к жизни.

Фото: заброшенные Range Rover выставлены на продажу в США / eBay / Carscoops