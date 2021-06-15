Машини пропонуються одним лотом на eBay.

Продавець з містечка Крім Рідж у США показав на фото усі недоліки та вади автопарку класичних “Рендж Роверів”, але ціну виставив за них досить пристойну – 73 000 доларів.

Дивіться також: Новенький Land Rover Defender навмисне прикрасили іржавими деталями

На фото Range Rover розкидані по території, яка, схоже, належить автомайстерні. Всі автомобілі знаходяться в різному аварійному стані. Більшість з них придатна бути лише донорами запчастин, однак також можливо, що серед них є більш-менш цінний екземпляр вартий ремонту.

Як і чому ці Range Rover залишились просто неба і скільки часу так простояли – продавець не повідомляє. Деякі з них вже встигли порости мохом, тож очевидно, що машини стояли надворі не один рік.

Усі 16 є моделями у виконанні County, а один з автомобілів – довгобазний County LWB, з пневматичною підвіскою та 4,2-літровим мотором V8. Продавець додає, що жоден з транспортних засобів не на ходу, але це не означає, що їх не можна повернути до життя.

Фото: занедбані Range Rover виставлені на продаж у США / eBay/Carscoops