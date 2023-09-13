Это один из 17 экземпляров, созданных чешской компанией. Именно поэтому его ценность будет со временем расти.

Сейчас компания из Чешской Республики производит грузовики, но в течение большей части прошлого века она также проектировала и производила роскошные пассажирские автомобили. Tatra 613, например, был четырехдверным седаном с двигателем V8, продававшимся в основном чиновникам и руководителям промышленности. Один очень редкий экземпляр 613 сейчас продается в Чехии.

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Автомобиль, который вы видите в галерее ниже, – это 613 Electronic, выпущено всего 17 единиц. Этот конкретный автомобиль был собран в 1993 году и имеет упомянутый 3,5-литровый V8 двигатель, установленный на задней оси. Это мотор с воздушным охлаждением, который в этом применении оснащен электронным впрыском топлива для максимальной мощности около 200 лошадиных сил.

Несмотря на то что Tatra 613 Electronic базируется на модели середины 1970-х годов, по сравнению со своими предшественниками салон имеет значительно модернизированный интерьер. Он был выпущен, чтобы конкурировать с лучшими немецкими роскошными седанами того времени, и был оснащен с завода системой голосового оповещения, сообщающей о неисправностях автомобиля и других важных сообщениях. Кроме того, более совершенная приборная панель была оснащена двумя небольшими дисплеями, сопровождающими традиционные аналоговые приборы.

Этот конкретный автомобиль находится в Праге и имеет 231 000 километров пробега. В объявлении автомобиля говорится, что он должен развивать скорость 230 км/ч. Продавец хочет около 110 000 долларов (2 500 000 чешских крон) за редкий чешский седан.

Как последнее замечание мы хотели бы отметить, что модель 613 сменила Tatra 700 в 1996 году, которая фактически была сильно модернизированной версией существующего автомобиля. Он получил больший 4,3-литровый вариант двигателя V8, что дало ему немного больше мощности и более высокую максимальную скорость. Однако он не был популярен на рынке, поскольку было продано всего 75 единиц до прекращения производства в июле 1999 года. Tatra 700 являлся одним из последних серийных автомобилей с двигателем воздушного охлаждения.