Громкая новость в автомобильном мире Украины – харьковские реставраторы завершили восстановление уникального автомобиля Tatra 600, известного также как Tatraplan (1948 - 1952). Машина, редкая даже во времена выпуска, теперь полностью в аутентичном виде и на собственном ходу.

Если честно, это кажется невероятным – в наше время, при современных условиях в Украине возродили уникальную конструкцию, каких в целом мире удалось отреставрировать дай Бог полтора десятка. Но мы – можем! – и это повод для гордости. Руководитель проекта – харьковчанин Дмитрий Григорьев из клуба "Самоходъ", он работал над реставрацией пять лет.

Каждая "каплевидная" Tatra в аутентичном виде, которая есть в мире, известна ценителям ретро. Теперь такая есть и в Украине

Автомобили чехословацкой марки Tatra начиная с предвоенного периода, всегда считались необычными: мощный 4- или 6-цилиндровый двигатель, V-образный и мало того, что воздушного охлаждения, так еще и расположен сзади. Добавьте сюда еще обтекаемые кузова аэродинамической формы, шестиместный салон и представительную внешность – и вы получите “портрет” типичной легковой “Татры”.

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Отчасти из-за своей технической уникальности эти машины выпускались малыми сериями, иногда это была буквально штучная работа – люди осведомленные понимают, что это значит в плане поиска запчастей.

Передняя часть кузова Tatra 600 Tatraplan типичная для конца 1940-х-начала 1950-х, но корма казалась частью самолета

Больше всего хлопот требовала реставрация двигателя. В нем немало нестандартных технических решений, что требовало особых приемов обработки и сборки. Запчасти для Tatra ищут в первую очередь в нынешних Чехии и Словакии, но для таких старых моделей и там есть далеко не все комплектующие. Сказался также и небольшой тираж модели – 6342 экземпляра. Как ни странно, немало проблем вызвала нехватка информации по отдельным техническим вопросам, и даже чешские коллеги-реставраторы не всегда могли помочь советом – настолько редкая эта модель даже для Европы. Кстати, европейский ценник на хорошо отреставрированный Tatraplan – более 50 тыс. евро.

"Татры" середины ХХ века за обтекаемую форму кузова называли "каплевидными", и модель Т600 стала последней из них (Сх = 0,32)

Много времени у реставратора занимали поиски мелких, вроде бы второстепенных деталей, которые, однако, должны быть оригинальными. Например, как вы думаете, насколько просто в 20-е годы 21-го века найти свечу для бензинового отопителя Tatra 1949 года выпуска?

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Восстановить такой интерьер – немалый труд, но на фоне технических сложностей Tatra 600 это были мелочи

По словам Дмитрия Григорьева, немало времени заняли финальные настройки двигателя – сначала автомобиль не хотел развивать полную мощность. Понятно, что специалистов по настройкам двух карбюраторов и зажигания огромной V-образной “четверки” даже в технически продвинутом Харькове – днем с огнем. Все делали собственными силами и наконец все удалось. Технически красивый 2,0-литровый мотор дышит правильно и честно выдает свои 71 л. с. мощности и 120 Нм крутящего момента (уже при 2000 об/мин между прочим!).

Все легковые "Татры" середины ХХ в. были неким сгустком смелых технических решений

Зная энергичность и драйвовую харизму самого Дмитрия Григорьева, Авто24 возьмет на себя смелость спрогнозировать, что в следующем сезоне Tatraplan увидит без преувеличения вся Украина. Причем мы не удивимся, если машина посетит несколько украинских ретро фестивалей не на лафете автовоза, а на своем ходу. Поэтому по случаю завершения работ над Tatra 600 наши искренние поздравления реставраторам и всем, кто неравнодушен к культурному наследию Украины!

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