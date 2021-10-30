Гучна новина в автомобільному світі України – харківські реставратори завершили відновлення унікального автомобіля Tatra 600, відомого також як Tatraplan (1948 - 1952). Машина, рідкісна навіть у часи випуску, тепер повністю в аутентичному вигляді і на власному ходу.

Якщо чесно, це здається неймовірним – в наш час, за сучасних умов в Україні відродили унікальну конструкцію, яких у цілому світі вдалося відреставрувати десь півтора десятки. Але ми можемо, і це привід для гордощів. Керівник проєкту – харків’янин Дмитро Григор’єв із клубу “Самоходъ”, він працював над реставрацією п’ять років.

Кожна “краплевидна” Tatra в аутентичному вигляді, що є у світі, відома поціновувачам ретро. Тепер така є і в Україні

Автомобілі чехословацької марки Tatra, починаючи з передвоєнного періоду, завжди вважалися незвичними: потужний 4- або 6-циліндровий двигун, V-подібний і мало того, що повітряного охолодження, так ще й розташований позаду. Додайте сюди ще обтічні кузови аеродинамічної форми, шестимісний салон і представницьку зовнішність – і ви отримаєте “портрет” типової легкової “Татри”.

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Почасти через свою технічну унікальність ці машини випускалися малими серіями, іноді це була буквально штучна робота – люди обізнані розуміють, що це означає у плані пошуку запчастин.

Передня частина кузова Tatra 600 Tatraplan типова для кінця 1940-х – початку 1950-х, але корма здавалася частиною літака

Найбільше клопоту потребувала реставрація двигуна. В ньому чимало нестандартних технічних рішень, що потребувало особливих прийомів обробки та складання. Запчастини для Tatra шукають в першу чергу в нинішніх Чехії та Словаччині, але для таких старих моделей і там є далеко не всі комплектуючі. Дався взнаки також і невеликий тираж моделі – 6342 екземпляри. Як не дивно, чимало проблем викликала нестача інформації з окремих технічних питань, і навіть чеські колеги-реставратори не завжди могли допомогти порадою – настільки рідкісна ця модель навіть для Європи. До речі, європейський цінник на добре відреставрований Tatraplan – понад 50 тис. євро.

“Татри” середини ХХ століття за обтічну форму кузова називали “каплевидними”, і модель Т600 стала останньою з них (С х = 0,32)

Багато часу у реставратора займали пошуки дрібних, начебто другорядних деталей, які, водночас, мають бути оригінальними? Наприклад, як ви думаєте, наскільки просто у 20-ті роки 21-го століття знайти свічку для бензинового опалювача Tatra 1949 року випуску?

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Відновити такий інтер’єр важко, але на фоні технічних складнощів Tatra 600 це були дрібниці

За словами Дмитра Григор’єва, чимало часу зайняли фінальні налаштування двигуна – спочатку автомобіль не хотів розвивати повну потужність. Зрозуміло, що спеціалістів із налагоджень двох карбюраторів та запалювання велетенської V-подібної “четвірки” навіть у технічно просунутому Харкові немає. Все робили власними силами й нарешті вдалося. Технічно 2,0-літровий мотор “дихає” правильно і чесно видає свої 71 к.с. потужності та 120 Нм обертового моменту (вже при 2000 об/хв!).

Усі легкові “Татри” середини ХХ ст. були таким собі згустком незвичайних технічних рішень

Знаючи енергійність та драйвову харизму самого Дмитра Григор’єва, Авто24 візьме на себе сміливість спрогнозувати, що у наступному сезоні Tatraplan побачить без перебільшення уся Україна. Причому ми не здивуємося, якщо машина відвідає кілька українських ретрофестивалів не на лафеті автовозу, а своїм ходом. Тож з нагоди завершення робіт над Tatra 600 наші щирі поздоровлення реставраторам та усім, хто небайдужий до культурної спадщини України!

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