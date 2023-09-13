Це 1 із 17 екземплярів, створених чеською компанією. Саме тому його цінність з часом зростатиме.

Зараз компанія з Чеської Республіки виробляє вантажівки, але протягом більшої частини минулого століття вона також проектувала та виготовляла найрозкішніші пасажирські автомобілі країни. Tatra 613, наприклад, був чотиридверним седаном з двигуном V8, який продавався в основному урядовцям і керівникам промисловості. Один дуже рідкісний екземпляр 613 зараз продається в Чехії.

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Автомобіль, який ви бачите в галереї нижче, — це 613 Electronic, випущено лише 17 одиниць. Цей конкретний автомобіль був зібраний у 1993 році та має згаданий 3,5-літровий двигун V8, встановлений на задній осі. Це мотор із повітряним охолодженням, який у цьому застосуванні оснащено електронним уприскуванням палива для максимальної потужності приблизно 200 кінських сил.

Незважаючи на те, що Tatra 613 Electronic базується на моделі середини 1970-х років, у порівнянні зі своїми попередниками салон має значно модернізований інтер’єр. Він був випущений, щоб конкурувати з найкращими німецькими розкішними седанами того часу, і був оснащений із заводу системою голосового сповіщення, яка повідомляє про несправності автомобіля та інші важливі повідомлення. Крім того, досконаліша панель приладів була оснащена двома невеликими дисплеями, що супроводжують традиційні аналогові прилади.

Цей конкретний автомобіль зараз знаходиться в Празі та має 231 000 кілометрів пробігу. В оголошенні автомобіля говориться, що він повинен розвивати швидкість 230 кілометрів на годину, що є максимальною швидкістю моделі, вказаною на заводі. Продавець хоче близько 110 000 доларів (2 500 000 чеських крон) за рідкісний чеський седан.

Як останнє зауваження, ми хотіли б зазначити, що модель 613 змінила Tatra 700 у 1996 році, яка фактично була сильно модернізованою версією існуючого автомобіля. Він отримав більший 4,3-літровий варіант двигуна V8, що дало йому трохи більше потужності та вищу максимальну швидкість. Однак він не був популярним на ринку, оскільки було продано лише 75 одиниць до припинення виробництва в липні 1999 року. Tatra 700 був одним із останніх серійних автомобілів з двигуном повітряного охолодження.