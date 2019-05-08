Еще одно напоминание для нетолерантных водителей.

Проблема с местами для парковки во дворах многоэтажных жилых домов хорошо известна, и недостаток свободного пространства не является оправданием для бездумных действий.

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Довольно забавную картину могли наблюдать жители многоэтажки в спальном районе Челябинска: заблокированный мусорными баками автомобиль, который сам перекрыл подступы к зоне выброса отходов.

Мусоровоз не смог подъехать ближе, и работникам пришлось тащить полные баки дальше, чем обычно, вот они и решили проучить “героя парковки”. Автомобилю-нарушителю никакого вреда не причинено, однако неприятное начало дня и некоторые физические нагрузки ему точно гарантированы.

Жители многоэтажки отмечают в комментариях, что владелец все же нашел другое место для парковки своей машины, однако на том же клочке перед мусорными баками уже оставил свое авто очередной “герой”.

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