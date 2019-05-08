Ще одне нагадування для нетолерантних водіїв.

Проблема з місцями для паркування у дворах багатоповерхових житлових будинків добре відома, та нестача вільного простору не є виправданням для бездумних дій.

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Досить кумедну картину могли спостерігати мешканці багатоповерхівки у спальному районі Челябінська: заблокований сміттєвими баками автомобіль, який сам перекрив підступи до зони викиду відходів.

Сміттєвоз не зміг під'їхати ближче, і працівникам довелось тягти повні баки далі, ніж зазвичай, от вони і вирішили провчити “героя парковки”. Автомобілю-порушнику ніякої шкоди не завдано, однак неприємний початок дня і деякі фізичні навантаження йому точно гарантовані.

Жителі багатоповерхівки відмічають у коментарях, що власник все ж знайшов інше місце для парковки своєї машини, однак на тому ж клаптику перед сміттєвими баками вже залишив своє авто черговий “герой”.

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