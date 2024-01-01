Компактный разминировщик Fardier MKII работает дистанционно: видео

Дистанционно управляемая универсальная машина имеет 12-часовой автономный ресурс. Это – внедорожник долговременных миссий без необходимости частой дозаправки или подзарядки. О новинке французских инженеров рассказали эксперты бельгийского специализированного портала Army Recognition.

Расширенный запас хода в сочетании с внедорожными возможностями делает Fardier MKII чрезвычайно адаптивным транспортным средством, пригодным для различных операционных сценариев.

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Машина весом 3,5 тонны работает с гидравлической передачей и имеет привод 4x4. Все колеса управляемые, что улучшает маневры в сжатых условиях помещений, капониров, блиндажей или местности с густым насаждением деревьев. Хорошим маневрам также способствуют компактные размеры 4,3 м в длину, 2,6 м в ширину и 1,8 м в высоту, что платформе для различных миссий очень ценно.

Правда, разработчики не указывают подробностей силовой установки, ограничившись лишь общими характеристиками. Из короткого видео понятно, что машину можно буксировать. Есть также рука-манипулятор с гидравлическим челюстным захватом и ножницами.

Кран-манипулятор может загружать опасные предметы для вывоза в безопасное место. Фото: Soframe

Возможность дистанционного управления позволяет операторам выполнять разминирование и другие угрожающие жизни задачи с безопасного расстояния, значительно снижая риск травм.

Разработчики Soframe уверены, что машина отвечает на все современные вызовы и расширяет оперативные возможности любых вооруженных сил и служб чрезвычайных ситуаций именно как надежный и универсальный инструмент для условий современной войны и гуманитарных миссий.