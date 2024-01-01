Компактний розміновувач Fardier MKII працює дистанційно: відео

Дистанційно керована універсальна машина має 12-годинний автономний ресурс. Це – позашляховик довготривалих місій без необхідності частого дозаправлення або підзарядки. Про новинку французьких інженерів розповіли експерти бельгійського спеціалізованого порталу Army Recognition.

Розширений запас ходу в поєднанні з позашляховими можливостями робить Fardier MKII надзвичайно адаптивним транспортним засобом, придатним для різноманітних операційних сценаріїв.

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Машина вагою 3,5 тонни працює з гідравлічною передачею та має привід 4x4. Усі колеса керовані, що покращує маневри в стислих умовах приміщень, капонірів, бліндажів чи місцевості з густим насадженням дерев. Гарним маневрам також сприяють компактні розміри 4,3 м у довжину, 2,6 м у ширину та 1,8 м у висоту, що платформі для різноманітних місій дуже цінно.

Щоправда, розробники не вказують подробиць силової установки, обмежившись лише загальними характеристиками. З короткого відео зрозуміло, що машину можна буксирувати. Є також рука-маніпулятор з гідравлічним щелепним захватом та ножицями.

Кран-маніпулятор може завантажувати небезпечні предмети для вивезення у безпечне місце. Фото: Soframe

Можливість дистанційного керування дозволяє операторам виконувати розмінування та інші загрозливі для життя завдання з безпечної відстані, значно знижуючи ризик травм.

Розробники Soframe впевнені, що машина відповідає на усі сучасні виклики та розширює оперативні можливості будь-яких збройних сил і служб надзвичайних ситуацій саме як надійний та універсальний інструмент для умов сучасної війни й гуманітарних місій.