Компания DS готовит новый внедорожник DS7

Как пишет Carscoops, ожидается, что новый DS7 будет представлен в следующем году. Прототип кроссовера заметили во Франции. Как и другие современные модели DS, он оснащен парой тонких светодиодных фар, каждая из которых содержит шесть незаметных светодиодных дневных ходовых огней.

Однако это будут не единственные световые приборы спереди. На фото также можно заметить еще два крошечных светодиода, вертикально тянущихся по передней панели, расположены всего в нескольких сантиметрах под фарами. Они в основном покрыты камуфляжем, но, как и в случае с DS N°8, ожидается, что они будут соединяться с основой фар и спускаться к внешним углам переднего бампера.

Основные элементы в задней части нового DS7 также тщательно скрыты. Кроссовер демонстрирует лишь небольшую часть светодиодных задних. Ожидается, что они будут иметь схожую форму с теми, что есть на N°8. В этом прототипе также отсутствуют какие-либо видимые выхлопные трубы, и для этого есть веская причина: он полностью электрический.

Не следует исключать, что новый DS7 будет доступен также как мягкий гибрид и плагин-гибрид. Полностью электрические модели могут позаимствовать аккумуляторные блоки и электродвигатели из других моделей семейства Stellantis. Наиболее вероятными вариантами являются аккумуляторные блоки емкостью 73 и 98 кВт-ч и переднеприводная модель мощностью 207 л.с. и полноприводная версия с двумя двигателями мощностью 316 л.с. от Peugeot E-3008 и E-5008.