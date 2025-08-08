Компанія DS готує новий позашляховик DS7

Як пише Carscoops, очікується, що новий DS7 буде представлений наступного року. Прототип кросовера помітили у Франції. Як і інші сучасні моделі DS, він оснащений парою тонких світлодіодних фар, кожна з яких містить шість непомітних світлодіодних денних ходових вогнів.

Однак це будуть не єдині світлові прилади спереду. На фото також можна помітити ще два крихітні світлодіоди, що вертикально тягнуться по передній панелі, розташовані лише за кілька сантиметрів під фарами. Вони здебільшого вкриті камуфляжем, але, як і у випадку з DS N°8, очікується, що вони будуть з'єднуватися з основою фар і спускатися до зовнішніх кутів переднього бампера.

Основні елементи в задній частині нового DS7 також ретельно приховані. Кросовер демонструє лише невелику частину світлодіодних задніх. Очікується, що вони матимуть схожу форму з тими, що є на N°8. У цьому прототипі також відсутні будь-які видимі вихлопні труби, і для цього є вагома причина: він повністю електричний.

Не слід виключати, що новий DS7 буде доступний також як м’який гібрид та плагін-гібрид. Повністю електричні моделі можуть запозичити акумуляторні блоки та електродвигуни з інших моделей сімейства Stellantis. Найбільш ймовірними варіантами є акумуляторні блоки ємністю 73 та 98 кВт-год та передньопривідна модель потужністю 207 к.с. й повнопривідна версія з двома двигунами потужністю 316 к.с. від Peugeot E-3008 та E-5008.