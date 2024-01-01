Дебютував новий DS №4: чим він відрізняється від конкурентів

Фактично, новий DS №4 – глибоко оновлена та переосмислена версія поточного DS4, що натхненна флагманським електричним №8. Новинка відрізняється інакшим стилем дизайну, що створює преміальний зовнішній вигляд, зберігаючи при цьому звичну естетику моделі.

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Зокрема, хетчбек отримав нову передню частину з вузькою решіткою радіатора з характерним світловим підписом та логотипом, що також підсвічується. До них доєднуються нові денні ходові вогні та більш виразний бампер з ширшим повітрозабірником.

Автівка має 19- або 20-дюймові колісні диски, двоколірне покриття та нові темні акценти позаду з інакшими емблемами. Водночас в салоні загальний стиль залишився впізнаваним, але є більше 10,25-дюймова цифрова панель приладів та 10-дюймовий дисплей мультимедіа. Клієнти також можуть отримати підігрів передніх сидінь, бездротову зарядку для смартфонів та аудіосистему Focal з 14 динаміками.

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Об’єм багажного відділення залежить від типу трансмісії: гібрид може вмістити 430 літрів багажу, тоді як плагін-гібрид має менше – 360 літрів. Повністю електрична версія має 390 літрів. В такому виконанні хетчбек оснащений батареєю на 58,3 кВт-год та електродвигуном на 213 к.с. й 343 Нм крутного моменту.

Комбінований запас ходу за циклом WLTP становить 450 кілометрів. Батарея здатна приймати заряд потужністю до 120 кВт, чого достатньо, аби вона заряджалась з 20 до 80 відсотків всього за 30 хвилин.Версія DS N°4 Plug-In Hybrid чотирициліндровий бензиновий двигун з турбонаддувом та електродвигун, інтегрований у нову семиступінчасту коробку передач з подвійним зчепленням.

До них додається нова батарея ємністю 14,6 кВт-год, яка збільшує запас ходу лише на електротязі до 81 км. Загальна потужність становить 225 к.с. й 360 Нм крутного моменту. Клієнти також зможуть обрати більш традиційний варіант зі звичайною гібридною трансмісією, що складається з 1,2-літрового трициліндрового двигуна та шестиступеневої КПП з подвійним зчеплення, в яку інтегрували електромотор.

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Силова установка генерує 145 к.с. й 230 Нм крутного моменту. Компанія каже, що вона здатна працювати в “повністю в електричному режимі до 50% часу під час міських їзди, залежно від дорожніх умов та стилю водіння”.