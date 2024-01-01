DS4 отримав дві нові версії для українського ринку: яка ціна

DS4 2025 модельного року тепер доступний в Україні у двох нових виконаннях. Версія DS4 Pallas має унікальний колір “платиновий металік” раз з акцентними хромованими вставками та новими 19-дюймовими колісними дисками.

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Інтер’єр автівки оздоблено екошкірою, тоді як сидіння мають вінілом з ефектом чорної шкіри Basalt Black у поєднанні з тканиною Tungsten Diamond. Контурна підсвітка пропонує вибір з 8 кольорів й дозволяє налаштувати витончену атмосферу в салоні.

Перелік оснащення також включає систему утримання в смузі руху, адаптивний круїз-контроль, систему виявлення дорожніх знаків, клімат-контроль з опцією контролю якості повітря, підігрів керма та передніх сидінь, дисплей мультимедіа з 10-дюймовим екраном та бездротовими Apple CarPlay та Android Auto, а також цифровою 7-дюймовою панеллю приладів.

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Водночас флагманський DS4 Etoile має усі найкращі опції, зокрема, матричні фари, оригінальні 19-дюймові колісні диски, тонування вікон, оздоблення інтер’єру тканиною Basalt Woven та чорної алькантари для сидінь, передньої панелі та дверних карт.

Крім того, DS4 Etoile також пропонує систему безключового доступу з прихованими ручками дверцят, функцію масажу в сидіннях водія та переднього пасажира, мультимедійну систему з додатковим 5-дюймовим дисплеєм на центральній консолі, проєкційний дисплей для водія, систему розпізнавання перешкод позаду та технологію моніторингу “сліпих зон”.

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Клієнти також зможуть додатково оснастити свої автівки. Зокрема, покупці DS 4 Pallas за потреби зможуть отримати такі функції, як електропривід дверей багажника, подвійний склопакет, чи бездротову зарядку, або контрастне оздоблення кузова з чорним дахом.

Водночас DS4 Etoile можна обладнати люком з електроприводом, преміальною аудіосистемою, системою кругового огляду та іншими важливими вищезгаданими опціями. Вартість нових DS 4 Pallas та DS4 Etoile починатиметься з 1 485 500 та 1 627 400 гривень відповідно.