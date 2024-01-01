DS4 получил две новые версии для украинского рынка: какая цена

DS4 2025 модельного года теперь доступен в Украине в двух новых исполнениях. Версия DS4 Pallas имеет уникальный цвет “платиновый металлик” раз с акцентными хромированными вставками и новыми 19-дюймовыми колесными дисками.

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Интерьер автомобиля украшен экокожей, тогда как сиденья имеют винилом с эффектом черной кожи Basalt Black в сочетании с тканью Tungsten Diamond. Контурная подсветка предлагает выбор из 8 цветов и позволяет настроить изящную атмосферу в салоне.

Перечень оснащения также включает систему удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль, систему обнаружения дорожных знаков, климат-контроль с опцией контроля качества воздуха, подогрев руля и передних сидений, дисплей мультимедиа с 10-дюймовым экраном и беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, а также цифровой 7-дюймовой панелью приборов.

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В то же время флагманский DS4 Etoile имеет все лучшие опции, в частности, матричные фары, оригинальные 19-дюймовые колесные диски, тонировка окон, отделка интерьера тканью Basalt Woven и черной алькантары для сидений, передней панели и дверных карт.

Кроме того, DS4 Etoile также предлагает систему бесключевого доступа со скрытыми ручками дверей, функцию массажа в сиденьях водителя и переднего пассажира, мультимедийную систему с дополнительным 5-дюймовым дисплеем на центральной консоли, проекционный дисплей для водителя, систему распознавания препятствий сзади и технологию мониторинга “слепых зон”.

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Клиенты также смогут дополнительно оснастить свои автомобили с помощью опций. В частности, покупатели DS 4 Pallas при необходимости смогут получить такие функции, как электропривод двери багажника, двойной стеклопакет, или беспроводную зарядку, или контрастную отделку кузова с черной крышей.

В то же время DS4 Etoile можно оборудовать люком с электроприводом, премиальной аудиосистемой, системой кругового обзора и другими важными вышеупомянутыми опциями. Стоимость новых DS 4 Pallas и DS4 Etoile будет начинаться с 1 485 500 и 1 627 400 гривен соответственно.