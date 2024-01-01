Объявлена стоимость флагманского DS №8 в Европе

Как сообщает Autocar, базовый уровень оснащения получил название Pallas и будет доступен исключительно с одним передним двигателем мощностью 256 л.с.. В таком исполнении DS №8 будет иметь 570 километров запаса хода от батареи емкостью 74 кВт-ч.

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Список оснащения базовой комплектации достаточно широк и включает 16-дюймовый дисплей информационно-развлекательный дисплей, подогрев сидений, двухзонный климат-контроль и проекционный дисплей. Клиенты могут дополнительно заплатить еще $4866 и получить машину с большей батареей на 97 кВт-ч и электромотором на 276 л.с. с общим запасом хода в 750 километров.

Стоимость средней комплектации Etoile составляет £54 790, что эквивалентно 68 469 долларам. Она отличается передней решеткой с подсветкой и добавляет цифровое заднее зеркало, светодиодные фонари и обновленную систему круиз-контроля. В то же время стоимость такой версии с большим аккумулятором составляет 59 290 фунтов стерлингов ($73 985).

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Самой дорогой в линейке будет версия Etoile с двухмоторной силовой установкой по цене £63 290, то есть 78 976 долларов. В таком исполнении флагманская модель получает дополнительный электромотор на задней оси, который увеличивает общую мощность до 370 лошадиных сил, но уменьшает запас хода до 685 километров. Ожидается, что первые машины поступят к дилерам в Великобритании уже в июле.